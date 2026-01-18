AirPower, és tu? Nova patente Apple descreve sistema de transferência de energia sem fios

A Apple voltou a registar uma patente relacionada com um “sistema e método de transferência de energia sem fios”. Trata-se de mais um pedido que sugere que a empresa continua a ponderar um conceito semelhante ao AirPower, apesar do cancelamento oficial do projeto há alguns anos.

O que era o AirPower

O AirPower, apresentado pela Apple em imagens promocionais há quase quatro anos, foi anunciado em setembro de 2017, em simultâneo com o lançamento do iPhone X.

A proposta era ambiciosa: permitir o carregamento simultâneo de um iPhone compatível com Qi, de um Apple Watch e de uns AirPods com caixa de carregamento sem fios, independentemente da posição em que fossem colocados na base.

Contudo, ao longo do tempo, surgiram vários rumores sobre dificuldades ao nível da engenharia, produção e fabrico.

Estes problemas acabaram por se confirmar quando, em março de 2019, a Apple anunciou o cancelamento do dispositivo, afirmando que este “não iria cumprir os elevados padrões de qualidade” da empresa.

Detalhes do pedido de patente

No documento agora submetido, a Apple refere que os sistemas de transferência de energia sem contacto ou sem fios constituem uma área bem conhecida, tanto em tecnologias já estabelecidas como em desenvolvimento.

Estes sistemas podem assumir diferentes formas, sendo a sua aplicação dependente do contexto e do uso pretendido.

A empresa destaca que a transferência de energia indutiva e capacitiva são, atualmente, as metodologias mais comuns neste tipo de soluções.

Resumo técnico da patente

De acordo com o resumo oficial incluído no pedido, a patente descreve um sistema de transferência de energia sem fios composto por um transmissor e um recetor. O transmissor é responsável por gerar um campo elétrico variável, no qual o recetor se encontra posicionado.

O recetor integra um primeiro e um segundo elemento, com geometrias distintas. Esta diferença faz com que sejam induzidas densidades de carga diferentes em cada elemento quando expostos ao campo elétrico variável, permitindo que, em funcionamento, a corrente elétrica flua entre ambos através de uma carga ligada aos dois componentes.

Este novo pedido de patente não confirma, para já, o regresso do AirPower, mas indica que a Apple continua a explorar soluções avançadas de carregamento sem fios.