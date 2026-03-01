HONOR redefine futuro com o Robot Phone e o seu robô e aposta na IA

O Mobile World Congress ficou já marcado por uma mudança de paradigma no setor tecnológico. A HONOR aproveitou o palco de Barcelona para acelerar o seu ambicioso "ALPHA PLAN", apresentando uma visão onde a inteligência artificial deixa de ser apenas um processamento de dados para se tornar algo físico e palpável.

No centro desta estratégia surge o Robot Phone, um dispositivo que a marca descreve como uma "nova espécie de smartphone" capaz de fundir movimento robótico com capacidades cinematográficas.

Uma nova era de interação e movimento da HONOR

A grande novidade deste equipamento reside na sua capacidade de perceção e resposta física. Ao contrário dos dispositivos tradicionais, o Robot Phone utiliza um sistema de micro motor desenvolvido internamente para permitir movimentos de nível robótico.

Equipado com um gimbal ultra-compacto de quatro graus de liberdade (4DoF), o smartphone consegue seguir o utilizador de forma autónoma, ajustar ângulos durante videochamadas e até expressar "emoções" através de movimentos de cabeça ou dança.

A HONOR quer dotar a próxima geração de dispositivos não só de um novo patamar de IA, mas de uma interação mais física e expressiva", sublinhando que a perceção multimodal permite ao aparelho identificar sons e manter uma consciência visual do ambiente em tempo real.

No campo da imagem, o dispositivo não fica atrás. Com um sensor de 200MP e estabilização de três eixos, o Robot Phone introduz modos como o AI SpinShot e o AI Object Tracking, que garantem transições fluidas e profissionais.

A ideia é que o telemóvel funcione como um realizador pessoal, capaz de captar momentos com uma estética cinematográfica, mesmo em cenários de grande movimento.

Do smartphone ao robô humanoide

A estratégia da fabricante chinesa para a era da Inteligência Humana Aumentada (AHI) não termina no bolso do utilizador. A HONOR surpreendeu ao revelar também o seu primeiro robô humanoide.

Este movimento estratégico visa transpor o conhecimento adquirido no mercado móvel para o setor da robótica de consumo, focando-se em três pilares: assistência em compras, inspeções de trabalho e companhia.

A vantagem competitiva da empresa parece residir na integração do ecossistema. Ao contrário de outras marcas de robótica, a HONOR pretende que estes dispositivos reconheçam os utilizadores e compreendam as suas necessidades específicas desde o primeiro contacto.

Consegue assim criar uma continuidade lógica entre o smartphone, a casa e a assistência física personalizada. Com estes lançamentos, a marca antecipa um futuro onde a tecnologia deixa de ser uma ferramenta estática para se tornar um companheiro ativo e adaptativo.