É real! China organizou um torneio de kickboxing entre robôs humanoides (vídeo)

O que outrora pertencia à ficção científica tornou-se um espetáculo real. A China organizou recentemente uma competição de kickboxing protagonizada por robôs humanoides: um avanço notável não só na robótica, mas também no entretenimento.

O palco do confronto entre os robôs humanoides

O evento decorreu em Hangzhou, na CMG World Robot Contest Series, uma iniciativa promovida pelo China Media Group, o maior audiovisual estatal chinês. A competição foi transmitida em direto pela CCTV e outras plataformas oficiais, com um resumo em vídeo atualmente disponível no seu website.

Conforme reportado pela CCTV, quatro robôs G1, fabricados pela empresa asiática Unitree Robotics, subiram ao ringue. Estes enfrentaram-se em duelos individuais, demonstrando não apenas força, mas também notável coordenação e equilíbrio.

Antes dos combates oficiais, cada robô teve oportunidade de aquecer: deslocamentos laterais, golpes diretos e capacidade de reação a empurrões. Durante os combates, foram capazes de executar kip-ups - uma manobra acrobática para se levantarem do solo sem o auxílio das mãos - após serem derrubados.

O regulamento da competição era claro: três assaltos de dois minutos. A pontuação era atribuída por golpes válidos no tronco ou na cabeça, tanto com mãos como com pés. Eram aplicadas penalizações se um robô não conseguisse reerguer-se em oito segundos após uma queda. Em caso de empate, a pontuação técnica seria o fator de desempate. Na final, o robô comandado por um influenciador digital, Lu Xin, conquistou o título.

🏃‍♂️‍➡️ Esta competição surge poucas semanas após outro evento que também captou a atenção internacional: uma meia maratona realizada em Pequim, onde diversos robôs humanoides correram ao lado de milhares de participantes humanos.

Especificações técnicas dos G1

De acordo com a fabricante, cada Unitree G1 mede 130 cm, pesa 35 kg e possui um design sem cabos externos. Está articulado com até 23 graus de liberdade, expansíveis para 43 na sua versão educativa, e está equipado com sensores avançados para visão, movimento e controlo do ambiente. Algumas das suas características principais incluem:

Câmara de profundidade Intel RealSense D435i e sensor 3D LiDAR

Quatro microfones com cancelamento de ruído e altifalantes estéreo de 5 W

Motores síncronos de ímanes permanentes com binário máximo de 120 Nm

Bateria de 9000 mAh, com autonomia aproximada de duas horas

Velocidade de deslocação: até 2 m/s

CPU de oito núcleos, conectividade Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2

Possibilidade de adicionar a mão Dex3-1, com sete graus de liberdade e sensores táteis opcionais

Segundo a cobertura da CCTV, os G1 têm programados pelo menos oito padrões básicos de combate e diversas combinações complexas, como socos diretos, ganchos e pontapés. Adicionalmente, foram concebidos para resistir a impactos, evitar o sobreaquecimento e manter o equilíbrio após receberem golpes.

A China já está a preparar novas competições com robôs humanoides para este ano, incluindo um evento multidesportivo em Pequim. Paralelamente, outras empresas de robótica sediadas na gigante asiática procuram ganhar terreno no segmento doméstico. Recentemente, a Huawei e a UBTech estabeleceram uma parceria para impulsionar o desenvolvimento deste tipo de autómatos.

