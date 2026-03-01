Honor Magic V6: dobrável que une design de luxo e hardware de topo

A Honor continua a cimentar a sua posição como um dos nomes mais relevantes no mercado global de smartphones, especialmente no segmento dos dispositivos dobráveis. Com o anúncio do novo Honor Magic V6, a marca não se limitou a atualizar componentes internos, mas sim a redefinir a estética de um topo de gama, apresentando um equipamento que apaga a linha que separa tecnologia de alto desempenho da moda de luxo.

Um design que desafia os padrões do mercado premium

O impacto visual do Honor Magic V6 é imediato e intencional. Fugindo dos habituais acabamentos em vidro ou metal polido que dominam a indústria, a marca apostou num revestimento traseiro que simula a textura de couro trabalhado, apresentado num tom de vermelho profundo e vibrante, referido como a edição "Red Rabbit".

Esta escolha não é meramente estética, conferindo ao utilizador uma aderência superior e uma resistência às dedadas que as superfícies espelhadas raramente conseguem oferecer. A elegância é acentuada por molduras douradas que percorrem as laterais e envolvem o proeminente módulo de câmaras, criando um contraste que posiciona o dispositivo como um acessório de prestígio.

A engenharia por trás do Magic V6 mantém a filosofia de extrema finura que a Honor tem vindo a aperfeiçoar. Quando fechado, o smartphone assemelha-se a um terminal convencional, permitindo um manuseamento confortável com apenas uma mão. No entanto, é ao abrir o ecrã interno que a verdadeira magia acontece.

A dobradiça, componente essencial e muitas vezes o ponto fraco destes dispositivos, foi alvo de um refinamento adicional, apresentando-se mais robusta e permitindo uma abertura suave que elimina quase por completo o vinco central. Fechado, este smartphone tem apenas 8,75 milímetros.

Desempenho de topo e gestão inteligente de energia

No centro da experiência do Honor Magic V6 está o seu massivo sistema de câmaras circular. A inscrição "AI Image" sinaliza que o hardware de topo é agora potenciado por algoritmos de inteligência artificial de última geração.

Sob o capô, o Honor Magic V6 é alimentado pelo processador Snapdragon 8 Elite, o que garante uma fluidez absoluta em qualquer tarefa, desde a edição de vídeo em 4K até ao multitasking pesado com várias aplicações abertas no ecrã interno de grandes dimensões.

Este chipset foi otimizado para lidar com os processos de Inteligência Artificial da marca, garantindo que o sistema aprenda com os hábitos do utilizador para antecipar a abertura de aplicações e otimizar recursos.

Aliado a este poder de processamento, a Honor integrou uma bateria de 6.660 mAh com a inovadora tecnologia de silício-carbono. Esta escolha é estratégica: a densidade energética superior desta tecnologia permite manter uma capacidade elevada num corpo extremamente fino, garantindo autonomia para um dia inteiro de uso intensivo.

O carregamento rápido permite recuperar a totalidade da carga em pouco mais de meia hora, enquanto o carregamento sem fios de 50W oferece a conveniência necessária para o utilizador moderno. Esta simbiose entre o consumo eficiente do processador e a tecnologia de bateria é o que permite ao Magic V6 ser uma verdadeira máquina de produtividade sem compromissos.

O HONOR Magic V6 estará disponível no segundo semestre de 2026, com disponibilidade a confirmar pela marca. Detalhes sobre configurações, cores e preços serão também anunciados mais tarde.

HONOR Magic V6