Vision Gran Turismo: o primeiro hiperdesportivo digital da Xiaomi

Após surpreender a concorrência com os seus carros elétricos, a Xiaomi leva agora o seu talento para as pistas virtuais. Apresentou o Xiaomi Vision Gran Turismo, ​​​​um hipercarro digital concebido especificamente para o popular jogo de corridas Gran Turismo 7. A Xiaomi torna-se a primeira marca puramente tecnológica a participar no Vision Gran Turismo Project.

Vision Gran Turismo reforça o Vision Gran Turismo Project

Desenhar um carro para um videojogo pode parecer uma tarefa simples, mas a Xiaomi encarou-a como um desafio de engenharia real. A equipa de design focou-se na filosofia de “esculpido pelo vento”. Visto de cima, o carro tem a forma de uma lágrima, com o habitáculo encaixado numa carroçaria repleta de condutas de ar e recortes. Estas formas ajudam o carro a cortar o ar, mantendo-se firme no solo.

O Xiaomi Vision Gran Turismo apresenta números técnicos muito específicos que vão entusiasmar os fãs de carros elétricos. A equipa alcançou um coeficiente de arrasto de 0,29. Mais importante ainda, o carro produz uma força descendente de -1,2 e tem um índice de eficiência aerodinâmica de 4,1. Por outras palavras, o carro é suficientemente aerodinâmico para atingir altas velocidades em linha reta, mas também tem a força descendente necessária para curvas a alta velocidade.

É o primeiro a apresentar uma tecnologia denominada Sistema Ativo de Controlo de Ondas. O sistema funciona em conjunto com rodas especiais denominadas “Accretion Rims” para gerir o fluxo de ar em torno das rodas. Até as luzes traseiras têm uma função. Têm a forma de um halo e atuam como uma enorme saída de ar para auxiliar no arrefecimento e na estabilidade.

Primeiro hiperdesportivo digital da Xiaomi

No interior, a Xiaomi seguiu uma direção completamente oposta à da maioria dos carros de competição e criou o concept “Sofa Racer”. O painel de bordo, as portas e os bancos fluem num circuito contínuo, criando um espaço acolhedor que se assemelha mais a uma sala de estar do que a um cockpit. Este automóvel está totalmente ligado ao seu ecossistema inteligente “Humano vs Carro vs Casa”.

O VGT tem uma funcionalidade chamada Xiaomi Pulse, que utiliza luz e som para interagir com quem está ao volante. Consegue perceber como o condutor se sente e adaptar a atmosfera do carro para combinar com o seu humor. Isto transforma o veículo de uma simples máquina num companheiro digital.

Este projeto surge na sequência do sucesso do Xiaomi SU7 Ultra, que recentemente bateu recordes no circuito de Nürburgring, na Alemanha. Ao inserir o Vision Gran Turismo num jogo jogado por milhões, a empresa demonstra que pode competir com marcas tradicionais como a Ferrari e a Porsche. Prova que o futuro dos automóveis de alta desempenho pode vir de empresas que começaram por fabricar smartphones.