Análise: Chuwi AuPad – um tablet de 10,95″ para produtividade e lazer com 4G e Android 15

A Chuwi continua a reforçar a sua presença no segmento de tablets a preço acessível, com o novo AuPad a posicionar-se como uma solução sólida para quem procura um equipamento Android moderno, com conectividade móvel e especificações equilibradas para uso quotidiano, por menos de 140€.

Com um corpo leve e elegante, ecrã FHD+ de 10,95", processador Snapdragon e suporte a 4G LTE, o AuPad promete versatilidade para estudar, trabalhar ou entreter-se em qualquer lugar.

Especificações completas Nome do produto: AuPad

AuPad Acabamento: Preto

Preto Sistema operativo: Android 15

Android 15 Ecrã: 10,95 polegadas, 1920×1200, formato 16:10

10,95 polegadas, 1920×1200, formato 16:10 Processador: Qualcomm® Snapdragon™ 685

Qualcomm® Snapdragon™ 685 Gráficos: GPU Adreno 610

GPU Adreno 610 Armazenamento: 128 GB UFS 2.2

128 GB UFS 2.2 Memória: 8 GB LPDDR4

8 GB LPDDR4 Bateria: 3,8V / 7000 mAh

3,8V / 7000 mAh Carregamento: 5V / 2A

5V / 2A Dimensões: 257,30 × 168,90 × 8,0 mm

257,30 × 168,90 × 8,0 mm Peso: Aproximadamente 493 g

Aproximadamente 493 g Portas principais: 1× USB-C, ranhura para cartão TF e cartão nano-SIM

1× USB-C, ranhura para cartão TF e cartão nano-SIM Conectividade sem fios: Wi-Fi 2.4G/5G (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0

Wi-Fi 2.4G/5G (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 Conteúdo da caixa: Adaptador 5V/2A e cabo USB-C; capa protetora de silicone, manual, certificado de conformidade, certificado de qualidade e cartão de garantia

Adaptador 5V/2A e cabo USB-C; capa protetora de silicone, manual, certificado de conformidade, certificado de qualidade e cartão de garantia Preço: 136€ (IVA incluído) na loja oficial

Design leve, moderno e funcional

O AuPad aposta num corpo unibody em liga de alumínio, com apenas 8 mm de espessura e 493 g de peso, oferecendo um toque premium e boa portabilidade.

A construção sólida e o acabamento metálico transmitem confiança, beneficiando o conforto de utilização, seja em modo retrato ou paisagem.

Ecrã FHD+ com imersão e brilho equilibrado

O painel IPS de 10,95" apresenta uma resolução de 1920 × 1200 px, com formato 16:10 e uma relação ecrã/corpo de 88%, proporcionando uma experiência visual imersiva, seja para leitura, navegação, vídeo ou gaming casual. A qualidade de imagem é nítida, com boa reprodução de cores e ângulos de visão amplos, ajudada por um brilho adequado à utilização em interiores.

No exterior, ainda que a visibilidade perca alguma clareza, continua a ser possível a utilização em sombras, sendo que se torna difícil com a incidência direta do sol.

Desempenho equilibrado com Snapdragon 685

No coração do AuPad encontramos o processador Qualcomm Snapdragon 685 (8 núcleos até 2,8 GHz) com 8 GB RAM LPDDR4, que em conjunto com a GPU Adreno 610, permite uma navegação fluída no Android 15, multitarefa eficiente e até jogos leves com estabilidade gráfica. Esta é uma combinação suficiente para a maioria dos utilizadores que procuram produtividade, redes sociais, streaming e videoconferência e que, naturalmente, querem pagar pouco.

Para utilizadores adeptos de jogos mais exigentes e transições rápidas entre apps pesadas, esta não deverá ser uma opção a considerar.

Corremos os benchmarks mais populares, obtendo os seguintes resultados.

3DMark - Wild Life : 651

: 651 AnTuTu 10.5.1> : 356055

: 356055 Geekbench 6 : CPU 476/1517 | GPU 382

: CPU 476/1517 | GPU 382 PCMark Work 3.0 Performance: 7399

Multimédia e som imersivo

Com quatro altifalantes embutidos e design otimizado para som envolvente, o AuPad surpreende pela qualidade sonora num corpo tão fino.

A experiência multimédia é reforçada pelo suporte a Widevine L1, permitindo streaming de vídeo em 1080p nas principais plataformas como Netflix e Prime Video, algo ainda raro em tablets desta gama.

Câmaras para o essencial

O módulo traseiro de 13 MP com foco automático e a câmara frontal de 5 MP cumprem as funções básicas para fotografia casual, digitalização de documentos e chamadas em vídeo.

Não são pensadas para fotografia exigente, mas funcionam bem no contexto de utilização previsto.

Armazenamento generoso e expansível

Com 8 GB de RAM LPDDR4 e 128 GB de armazenamento UFS 2.2, o AuPad garante fluidez no uso geral e tempos de carregamento rápidos. Quem precisar de mais espaço pode usar um cartão TF até 512 GB, mantendo aplicações, vídeos e ficheiros sempre acessíveis.

Autonomia para um dia inteiro

A bateria de 7000 mAh assegura várias horas de utilização contínua, suficiente para um dia completo de trabalho moderado ou várias sessões de utilização no sofá. A gestão de energia, aliada à eficiência do chip Snapdragon, garante boa autonomia mesmo com conectividade ativa.

Conectividade completa com 4G, Wi-Fi e Bluetooth 5.0

O AuPad inclui Wi-Fi dual band (2,4 e 5 GHz) com suporte para 802.11ac, Bluetooth 5.0 e suporte a dual SIM 4G LTE com standby duplo, o que permite usá-lo de forma totalmente independente, mesmo fora de casa.

Para navegação e localização, inclui ainda GPS, GLONASS, BDS e GALILEO, tornando-se um bom companheiro de viagem ou de trabalho móvel.

Android 15 e personalização total

Com o Android 15 de fábrica, o tablet oferece as mais recentes funcionalidades do sistema operativo da Google, incluindo gestão de permissões mais refinada, temas personalizados e integração com dados de saúde. A experiência é limpa e intuitiva, sem camadas pesadas ou bloatware desnecessário.

Conclusão

O novo tablet Android Chuwi AuPad é uma excelente proposta dentro da sua faixa de preço, e ainda com oferta de uma capa protetora de silicone.

Combina design elegante, ecrã competente, desempenho sólido e conectividade total num equipamento adeuqado para estudantes, profissionais ou utilizadores domésticos menos exigentes. A presença de Android 15, 4G LTE e certificação Widevine L1 tornam-no especialmente competitivo para quem valoriza versatilidade num formato portátil.

O tablet Chuwi AuPad está disponível por apenas 136€ (IVA incluído) na loja oficial da Chuwi, com envio gratuito a partir da Europa.

O Pplware agradece à Chuwi a cedência do tablet Chuwi AuPad para análise.