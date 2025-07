Estas 5 marcas chinesas estão a fazer um brilharete na Europa

Uma análise detalhada do desempenho do mercado automóvel europeu durante o primeiro semestre do ano mostra que, apesar de as matrículas terem diminuído, no geral, as marcas chinesas continuam a crescer, assim como as vendas de carros elétricos a bateria, que ultrapassaram, pela primeira vez, o milhão de unidades.

Dados da JATO Dynamics, publicados este mês, mostram que o mercado europeu de automóveis novos entrou em recessão, em junho, com as matrículas mensais a caírem 4,4% relativamente ao ano anterior, para 1.250.868 unidades.

A análise do 28 mercados europeus revelam que a queda nos registos foi mais acentuada nos seguintes países:

Itália (-17%);

Bélgica (-16%);

Alemanha (-14%).

Entretanto, a França (-7%) e a Suíça (-6%) registaram, também, quedas notáveis, ainda que menos expressivas, e a Roménia testemunhou uma queda colossal (50%).

Segundo a JATO Dynamics, os resultados negativos de junho seguem meses de instabilidade no mercado europeu de automóveis novos, com os números de matrículas acumulados no ano a totalizarem 6.844.426 unidades: uma queda de 0,3% relativamente ao ano anterior, ou 17.728 unidades a menos do que no primeiro semestre de 2024.

Conforme explicado por Felipe Munoz, analista global da JATO Dynamics, "os preços persistentemente elevados, as tensões geopolíticas e económicas com os parceiros comerciais da Europa e a realidade do mercado pós-pandemia estão por trás do declínio".

Com a contração do mercado de automóveis novos na Europa, a concorrência intensificou-se, em grande parte em detrimento das fabricantes europeias, japonesas, coreanas e americanas.

Por sua vez, a participação de mercado das marcas chinesas no primeiro semestre de 2025 quase dobrou em comparação com o período correspondente em 2024, atingindo um novo recorde de 5,1%.

O volume das marcas chinesas aumentou, segundo os dados, 91%. No acumulado do ano, estas marcas ficam um pouco atrás da Mercedes, com 5,2% de quota, e à frente da Ford, com 3,8%. Combinados, os nomes chineses superaram a Mercedes, em junho.

Na Europa, este brilharete está a ser impulsionado por cinco nomes: BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor e Xpeng.

BYD está a fazer um caminho notável na Europa

A BYD, particularmente agressiva na sua estratégia de preços, registou 70.500 unidades no primeiro semestre de 2025, num aumento de 311% relativamente ao ano anterior.

Só em junho, a fabricante chinesa registou 15.565 unidades, entrando no top 25 das marcas mais vendidas e superando a Suzuki, a Mini e a Jeep.

A par disso, o BYD Seal U foi, juntamente com o Volkswagen Tiguan, o híbrido plug-in mais vendido, na Europa, em junho, e o terceiro no primeiro semestre.

Entretanto, a Xpeng ocupou o lugar de marca chinesa de automóveis de gama alta mais bem-sucedida, na Europa, até agora em 2025, com 8338 unidades registadas no primeiro semestre do ano.

Segundo a JATO Dynamics, o seu crescimento foi impulsionado pela forte procura pelo SUV G6, que representou 5615 desses registos.