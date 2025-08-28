Spotify vai mudar no carro! Esta é a nova forma de ouvir música no Android Auto

Ainda que cada app seja única, a Google quer uniformizar elementos num sistema que tem vindo a melhorar ao longo dos anos. Falamos do Android Au, onde em breve todas as apps vão partilhar elementos. Isso já pode se visto no Spotify, que em breve vai mudar a forma como ouvimos música no Android Auto.

Um dos principais motivos para utilizar o Android Auto em vez do sistema padrão do carro é que se pode aceder às aplicações favoritas, como as de streaming de música, para não se ter de depender do rádio. Desta forma, o Spotify tornou-se uma das aplicações mais populares no automóvel, pois permite aceder a toda a biblioteca de música e playlists, bem como podcasts e todo o tipo de conteúdo.

A experiência do Spotify e de outras aplicações de música vai mudar muito no Android Auto em breve, graças aos novos modelos que a Google revelou no Google I/O 2025. Em vez de permitir que cada aplicação tenha a sua própria interface, a Google prefere que algumas sigam os mesmos padrões para evitar distrações na condução. E durante o Google I/O, a empresa apresentou novos modelos para aplicações multimédia.

Se o botão de reprodução estiver sempre no mesmo lugar, o condutor não terá de tirar os olhos da estrada para o encontrar ao trocar de aplicação. Não importa se é usado o Spotify ou outra aplicação como o YouTube Music. Está tudo no mesmo lugar. Agora, foi possível ativar o novo modelo de aplicação multimédia para o Android Auto, nas aplicações Spotify e YouTube Music, demonstrando que a interface é quase idêntica em ambas as plataformas.

Em ambos os casos, o botão de reprodução encontra-se no canto inferior esquerdo do ecrã, onde é mais fácil tocar enquanto se mantém as mãos no volante. Junto a este estão os botões para as músicas anteriores e seguintes, ou para saltar 10 segundos para trás e 10 segundos para a frente em podcasts ou quando não está a reproduzir uma playlist. Outra vantagem desta nova interface é que se adapta melhor aos diferentes tamanhos de ecrã de cada automóvel, com cada elemento a mudar de tamanho e resolução para oferecer a melhor experiência possível.

Esta interface será exclusiva para todas as aplicações multimédia do Android Auto, embora, por enquanto, só possa ser ativada no Spotify e no YouTube Music na versão 15.1 do Android Auto, recentemente lançada. Um detalhe importante a destacar é o facto de esta interface comum ainda manter elementos únicos para cada aplicação, que os programadores podem aproveitar para oferecer recursos próprios ou exclusivos.

Por exemplo, no Spotify, à esquerda da capa do álbum, encontram-se os botões para reprodução aleatória, adicionar a música a uma playlist, transmitir a música via Google Cast e repetir. O YouTube Music também tem controlos nesta área, mas são diferentes. Da mesma forma, no canto superior direito, encontra-se o acesso a funcionalidades exclusivas de cada aplicação. No caso do Spotify, existe o botão Spotify Jam, enquanto o YouTube Music exibe o acesso à fila de playlists.