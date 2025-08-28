Apple bloqueia app iTorrent na Europa, mesmo numa loja alternativa

Com o DMA, a Apple deveria permitir que as lojas de aplicações alternativas prosperassem nos iPhones e iPads. Mas o caso iTorrent mostra que a fabricante ainda está no controlo. O cliente de torrents desapareceu do AltStore PAL depois de a Apple ter revogado a sua autorização inexplicavelmente, deixando os programadores e utilizadores da app no escuro.

Na União Europeia, a Apple está sujeita ao Regulamento dos Mercados Digitais (DMA). Isto exige, entre outras coisas, que aceite lojas de aplicações alternativas nos iPhones e iPads. Estas lojas têm ampla liberdade para distribuir aplicações, incluindo as que o fabricante nunca quis na sua App Store.

No entanto, a Apple mantém algum controlo sobre as aplicações oferecidas nestas lojas através do processo de autenticação. As apps devem passar por uma análise para garantir que não contêm vírus ou malware, nem têm vulnerabilidades de segurança. No entanto, este é um procedimento puramente técnico, mas que a Apple utiliza por vezes para atrasar a chegada das aplicações às lojas alternativas.

Em julho de 2024, o AltStore PAL, um desses marketplaces que competem com a App Store, começou a aceitar clientes de torrent. Há muito desprezadas pela Apple, estas apps permitem descarregar ficheiros partilhados via P2P, como, por exemplo, as distribuições Linux.

Um dos mais conhecidos, o iTorrent, também está com problemas há algumas semanas. No mês passado, os utilizadores da AltStore começaram a queixar-se de que a aplicação já não podia ser descarregada da loja. O programador Daniil Vinogradov explicou que a Apple revogara a “distribuição alternativa” da sua aplicação, sem explicação. Fez inúmeros pedidos de informação à Apple, sem sucesso: “Ainda não faço ideia se a culpa é minha ou da Apple, e as respostas deles não fazem sentido”.

Riley Testut, co-criador do AltStore PAL, não teve melhor sorte com a Apple: “Apesar de várias semanas de trabalho com a Apple, o problema continua sem solução. É realmente difícil gerir um marketplace quando as aplicações podem desaparecer aleatoriamente sem que tenhamos qualquer controlo, e não há nada que possamos fazer quanto a isso", lamenta. Confirma que o iTorrent — uma das aplicações mais populares na sua loja — já não está disponível para download e que as atualizações já não podem ser enviadas para autenticação.

A Apple está a jogar a carta da opacidade total neste caso, enquanto o fabricante é obrigado a validar todas as aplicações distribuídas no AltStore PAL e noutros mercados — incluindo aquelas de que não gosta.