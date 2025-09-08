Reveladas as capacidades das baterias do iPhone 17! Boas notícias?

É já amanhã que será revelado aquele que é considerado um dos melhores smartphones do mundo, o iPhone 17. Como sempre, a Apple "esconde" todos os detalhes até ao dia, mas hoje surgiu informação sobre a capacidade da bateria das várias versões do iPhone.

O iPhone 17 está quase a chegar. Do que se vai lendo, haverá 4 versões: iPhone 17 (base), iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max (a versão Air deve substituir o modelo Plus). No Pplware, também já revelámos os preços dos vários modelos.

De acordo com as projeções mais credíveis, os preços do iPhone 17 em Portugal deverão alinhar-se com a seguinte lógica:

iPhone 17 (base) : deverá manter-se nos ~999 €, em linha com o valor atual.

: deverá manter-se nos ~999 €, em linha com o valor atual. iPhone 17 Air : novo modelo ultrafino que substituirá a versão Plus, estimado em 1099 €.

: novo modelo ultrafino que substituirá a versão Plus, estimado em 1099 €. iPhone 17 Pro : deverá subir cerca de 50 €, passando para 1299 €, justificado pela eliminação da versão de 128 GB e arranque nos 256 GB.

: deverá subir cerca de 50 €, passando para 1299 €, justificado pela eliminação da versão de 128 GB e arranque nos 256 GB. iPhone 17 Pro Max: continuará como a opção mais premium, situado entre 1 469 € e 1499 €.

Capacidades das baterias por cada modelo do iPhone

De acordo com a informação partilhada pelo leaker ShrimpApplePro , as capacidades da bateria dos modelos do iPhone 17 são as seguintes:

iPhone 17: 3692 mAh

3692 mAh iPhone 17 Air: 3036 mAh

3036 mAh iPhone 17 Pro: 3988 mAh

3988 mAh iPhone 17 Pro Max: 4832 mAh

No que diz respeito aos modelos com e-Sim, as baterias terão ainda mais capacidade.

iPhone 17 Air (eSIM): 3149 mAh

iPhone 17 Pro (eSIM): 4252 mAh

iPhone 17 Pro Max (eSIM): 5088 mAh

O aumento da capacidade das baterias em todos os modelos é uma realidade, exceto na versão Air, por se tratar de uma estreia. No iPhone 17, o acréscimo é modesto, de apenas 3,7% face ao iPhone 16 (3.692 mAh contra 3.561 mAh).

Já no iPhone 17 Pro, a diferença é bem mais significativa, rondando os 19% (4.252 mAh contra 3.582 mAh no iPhone 16 Pro).

O iPhone 17 Pro Max destaca-se por ser o primeiro modelo da linha a ultrapassar a barreira dos 5.000 mAh. Já o iPhone 17 Air ficará com uma capacidade próxima dos 3.000 mAh, devido à espessura reduzida do equipamento.