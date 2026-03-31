O YouTube chegou ao Android Auto, mas não da forma que todos esperavam

O YouTube está a começar a integrar-se no Android Auto, mas não da forma que muitos esperavam. A nova funcionalidade permite usá-lo no ecrã do carro como fonte de áudio, e não como aplicação de vídeo, deixando claro que a Google continua a dar prioridade à segurança no trânsito.

Google trouxe o YouTube para o Android Auto

Um dos pedidos mais frequentes dos utilizadores do Android Auto foi sempre o mesmo: poder usar o YouTube no ecrã do carro. A resposta da Google a este pedido, pelo menos até agora, tem sido bastante clara. Ver vídeos enquanto conduz não se encaixa numa plataforma concebida para reduzir as distrações ao volante. É por isso que a nova funcionalidade do YouTube no Android Auto pode parecer maior do que realmente é.

O YouTube está a começar a aparecer no Android Auto, mas não como uma aplicação de vídeo típica. Funciona de forma semelhante ao Spotify ou ao YouTube Music. Esta funcionalidade adicional reproduz apenas áudio e é controlada pelo widget de multimédia do sistema. Não há imagem, nem reprodução de vídeo em ecrã inteiro, e não se pode navegar livremente pelo conteúdo da interface do carro.

A funcionalidade que a Google está a lançar permite reproduzir, pausar e saltar para o próximo vídeo diretamente dos controlos de media do Android Auto. E aqui está o ponto principal: o botão "seguinte" não avança alguns segundos dentro do vídeo, mas sim salta diretamente para outro conteúdo. Além disso, o YouTube não aparece como uma app completa dentro do sistema, mas apenas como uma fonte de áudio integrada no painel multimédia.

Sem vídeo, não da forma que todos esperavam

Isto torna a sua utilidade bastante específica. Pode ser útil para ouvir podcasts, notícias, entrevistas, transmissões em direto ou qualquer vídeo em que o áudio seja mais importante do que o visual. Mas se pensava abrir o próprio YouTube no ecrã do carro, a realidade é que esta funcionalidade ainda não existe oficialmente.

Há outro pormenor importante. De acordo com um utilizador do Reddit que já tem acesso ao YouTube no Android Auto, para que esta funcionalidade funcione, é necessário ativar a reprodução em segundo plano. Basicamente, para muitos utilizadores da versão gratuita, esta nova funcionalidade será bastante limitada.

De certa forma, a Google optou por um meio-termo. A empresa sabe que muitas pessoas querem aceder ao YouTube no carro, mas não estão dispostas a ativar a reprodução de vídeos normalmente enquanto o veículo está em movimento. E, tendo em conta o funcionamento do Android Auto, isto faz todo o sentido: a plataforma passou anos a eliminar elementos visuais desnecessários precisamente para evitar distrações.