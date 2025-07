Alpine Store Porto: novo espaço combina sofisticação, tecnologia e paixão automóvel

A Alpine Portugal deu um passo decisivo no plano de expansão nacional da marca, com a abertura oficial da Alpine Store Porto. O espaço reforça o compromisso de oferecer uma experiência premium aos entusiastas da performance automóvel e do design francês.

Com um showroom de 200 metros quadrados, a Alpine Store Porto foi concebida para proporcionar uma experiência de marca diferenciadora, onde a sofisticação, a tecnologia e a paixão automóvel se unem. O espaço inclui:

Uma receção de oficina integrada consultores exclusivos Alpine para um atendimento personalizado;

Uma atrativa zona lounge com conteúdos digitais imersivos;

Uma área dedicada ao merchandising oficial, permitindo aos fãs mergulhar no universo da marca.

Mais do que um showroom: um ponto de encontro para apaixonados

A Alpine Store Porto está já preparada para receber os seus primeiros visitantes. Os entusiastas terão a oportunidade de agendar test-drives exclusivos com o Alpine A290 GTS e o emblemático A110 GTS, permitindo sentir, na primeira pessoa, a emoção e o prazer inigualáveis de conduzir um Alpine.

Além da presença física, a Alpine Store Porto estreia também um ecossistema digital próprio, abrangendo um website, Google My Business e plataformas de redes sociais, garantindo um ponto de contacto direto com clientes e admiradores da marca.

Paralelamente, a Alpine Store Lisboa, operada pela Santogal, continuará a desempenhar um papel fundamental no crescimento da marca a Sul, consolidando uma rede nacional de representação focada na excelência e na proximidade com o cliente.

Gama em crescimento: do icónico A110 à "Dream Garage" elétrica

Oito anos depois do relançamento da Alpine, a marca entra agora numa nova fase, com uma oferta cada vez mais diversificada e eletrificada:

A110 : o icónico coupé desportivo de motor central traseiro a combustão, símbolo de performance, dinâmica, leveza, precisão e agilidade, que encarna a herança e o ADN competitivo da Alpine.

: o icónico coupé desportivo de motor central traseiro a combustão, símbolo de performance, dinâmica, leveza, precisão e agilidade, que encarna a herança e o ADN competitivo da Alpine. A290 : um modelo que marca a entrada da Alpine no universo dos hot hatches urbanos 100% elétricos. Compacto, vibrante e tecnologicamente avançado, o A290 é uma verdadeira porta de entrada para a nova geração de entusiastas da marca.

: um modelo que marca a entrada da Alpine no universo dos hot hatches urbanos 100% elétricos. Compacto, vibrante e tecnologicamente avançado, o A290 é uma verdadeira porta de entrada para a nova geração de entusiastas da marca. A390: em breve, a gama será complementada pelo A390, um crossover GT elétrico de altas prestações, que combinará elegância, versatilidade e potência.

Na Alpine está em curso uma nova fase da sua história: até 2030, a marca ambiciona apresentar uma "Dream Garage" composta por sete modelos 100% elétricos, representando uma visão ambiciosa de mobilidade de performance sustentável.