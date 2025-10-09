Com medo de que os filhos fiquem presos após um acidente, donos de Teslas pedem soluções

As preocupações com os puxadores das portas dos carros modernos intensificaram-se após relatos de mortes relacionadas com situações em que os ocupantes não conseguiram escapar após um acidente ou incêndio. Numa questão que tem o Model Y da Tesla como mote, um futuro pai pergunta como tirar uma criança de um veículo, em caso de incêndio, após um acidente.

Além de exporem a Tesla ao escrutínio e motivarem exigências governamentais, como a que a China direcionou à empresa, a dificuldade de acesso aos puxadores internos das portas dos seus carros tem levantado preocupações entre os proprietários.

Muitos destes estão, agora, a perguntar-se o que podem fazer para garantir que os seus veículos estão preparados para acidentes, evitando repetições de tragédias anteriores, em que ocupantes morreram por não conseguirem sair do veículo.

No final da semana passada, por exemplo, um utilizador do Reddit tomou o Model Y como mote e abriu uma discussão:

Utilizadores deram sugestões para sair do carro em caso de acidente

No Reddit, o utilizador revelou que ele e a mulher têm um Model Y Juniper e, com um bebé a caminho, ele tem equacionado:

Tem um acidente. A bateria de alta tensão pega fogo, o interior enche-se de fumo, a bateria de 12 v morre. Usa o botão manual na porta do condutor para abrir a porta e pode sair. Contudo, como tira o seu filho/ bebé do banco traseiro/ cadeira infantil do lado do passageiro? As outras três portas estão trancadas. Não há hipótese de alcançar o botão manual nessa porta a partir do banco do condutor.

O Model Y inclui um dispositivo de abertura manual de fácil acesso para as portas dianteiras, localizado perto dos comandos das janelas. Por isso, os ocupantes dos bancos dianteiros podem sair rapidamente, mesmo que o sistema elétrico falhe.

Por sua vez, o dispositivo de abertura manual na parte traseira do Model Y 2020-2024 é mais difícil de aceder, segundo o Carscoops. Para puxá-lo, os ocupantes precisam de remover um tapete, localizado na parte inferior do bolso da porta, pressionar uma aba vermelha para remover uma porta de acesso de plástico e, em seguida, puxar o cabo de abertura mecânica.

Para uma criança, especialmente numa emergência, que pressupõe algum pânico, o acesso será complexo.

Embora a Tesla tenha redesenhado o desbloqueio manual da porta traseira para o Model Y Juniper, ainda é necessário remover uma tampa de plástico antes de aceder ao cabo.

Conforme os testemunhos na publicação, alguns utilizadores optaram por soluções handmade, contando que adicionaram pequenas alças ao cabo de desbloqueio traseiro para ser fácil de localizar e puxar.

Particularmente útil, poderá ser instalar uma corda que se estende até à frente do habitáculo, dando ao condutor uma forma de abrir as portas traseiras.

O utilizador @1983Targa911 contou ter comprado um conjunto de fitas de abertura de emergência, desenhadas efetivamente para esse propósito, na Amazon.

Apesar de não terem sido desenhadas para alcançar o banco da frente, isso pode ser resolvido.

Escreveu o utilizador, que explicou tratar-se de uma simples tira preta, com uma ponta vermelha a indicar "emergency door open" (em português, "abertura de porta de emergência"), conectada à alavanca interna.

Corda para abertura de emergência

