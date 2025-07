Google Maps tem mais um problema que complica a vida aos utilizadores

A Google parece estar a enfrentar uma onda de problemas anormais no Google Maps. O mais recente problema está no calcular as rotas, o que leva a que a aplicação simplesmente bloqueie.

Google Maps tem mais um problema

Os utilizadores do Google Maps estão a deparar-se com um novo bug que faz com que a aplicação bloqueie ao calcular rotas de transporte público. Apesar de todas as tentativas de correção conhecidas, o problema persiste. Oficialmente não existem informações, mas foi possível replicar este bug numa versão da aplicação Google Maps (versão número 25.30.00.78516346).

Os utilizadores que enfrentam o problema estão a publicar sobre esta nova situação nos fóruns oficiais de suporte do Google. O Google Maps só está a bloquear para os utilizadores que procuram obter direções através de transportes públicos. O utilizador do Reddit XenonOxide relata como a aplicação Google Maps no Android fecha e regressa ao ecrã inicial quase imediatamente ao procurar por estas rotas.

Os utilizadores que responderam à publicação partilham experiências semelhantes. O bug parece estar presente em várias regiões, incluindo os EUA, Reino Unido e Alemanha. No entanto, os outros tipos de navegação, como o ciclismo/caminhada/condução, e as rotas parecem não ter sido afetados neste momento.

Bug surge ao calcular rotas na aplicação

A aplicação Google Maps tem apresentado uma taxa de reclamações ligeiramente elevada nos últimos dias. Embora isto possa não ser motivo de grande preocupação neste momento, parece definitivamente haver algo de errado com este serviço, pelo menos com a versão da aplicação e em várias localizações geográficas. De notar que o bloqueio da aplicação não parece estar presente numa versão um pouco mais antiga do Google Maps.

As queixas relacionadas com o bug já estão disponíveis no fórum oficial de suporte. Os utilizadores referem que limpar a cache, os dados, desinstalar atualizações, desativar a localização e outras correções conhecidas não resolveram o problema. Espera-se que a Google reconheça o bug e o corrija em breve, uma vez que o Maps é uma das aplicações mais utilizadas no mundo.

Também não parece haver nenhuma solução temporária para o bug neste momento, exceto possivelmente usar uma versão mais antiga da aplicação Google Maps. Resta sabe como e quando a gigante das pesquisas vai resolver o problema e assim deixar esta falha longe deste serviço essencial.