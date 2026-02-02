Mapa de risco de inundações da Google: saiba como ver se vive numa zona em risco

Quer saber se vive numa zona com risco de inundação? Este mapa da Google ajuda a verificar essa informação.

Uma ferramenta repetida para maior clareza

Por exemplo, no momento em que este artigo foi escrito, verificou-se que uma boa parte de Portugal já não consegue absorver mais uma gota de água, o que faz com que os repetidos episódios de chuva intensa esperados para fevereiro sejam especialmente perigosos.

Isto pode ser visto no mapa da Google, sobretudo no litoral norte do país.

Mapa de risco de inundações da Google

Para aceder a este mapa, tem de ir ao site sites.research.google/floods. Isso irá abrir um mapa do mundo, com uma coluna à direita onde pode ativar ou desativar as visualizações.

Por defeito, são mostradas sobretudo as zonas do mundo com maior perigo de inundações repentinas.

Como usar o mapa

Neste mapa, pode fazer zoom ou ativar um mapa híbrido para ver imagens de satélite das zonas.

Pode aproximar-se da área que quiser, onde verá pontos de cores informativas que indicam o perigo de inundação de cada zona.

Aqui, se clicar em qualquer um dos pontos, verá à esquerda uma janela com informação detalhada, onde é possível observar sobretudo como os riscos evoluem e qual a fonte de onde é obtida a informação.