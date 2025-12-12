Google apresenta o Disco, mais um browser criado para usar a IA

A Google está a reinventar o que um bowser pode ser. A empresa anunciou o Disco, uma nova experiência de navegação experimental que pode transformar as sessões de navegação. Passam de caóticas e com vários separadores abertos em aplicações web personalizadas com IA, sem a necessidade de qualquer conhecimento de programação.

Disco é mais um browser focado na IA

Desenvolvido pela Google Labs, o destaque desta experiência é o GenTabs. Esta é uma ferramenta criada com o modelo Gemini 3 da Google que monitoriza a tarefa em que está a trabalhar em diferentes separadores. Também compreende o que se tenta realizar e cria miniaplicações instantaneamente para ajudar a completar as tarefas mais rapidamente.

Em vez de alternar manualmente entre páginas e notas, o GenTabs pode analisar todos os separadores abertos e o histórico de chat, sugerindo ou criando uma aplicação web interativa personalizada diretamente no browser. Tudo o que se tem de fazer é descrever o que se pretende em linguagem natural.

As aplicações geradas pelo GenTabs podem organizar links, extrair informações relevantes e fornecer ferramentas para ajudar a completar qualquer tarefa. Tudo permanece ligado à web, e cada conteúdo gerado direciona de volta para a fonte original.

A Google quer automatizar com o GenTabs

A Google sublinha que o Disco é experimental, estando os testes iniciais atualmente limitados a um pequeno grupo de utilizadores do macOS. No entanto, a empresa indica que as ideias bem-sucedidas do Disco e do GenTabs poderão eventualmente ser integradas em produtos maiores da Google, o que provavelmente inclui o Google Chrome.

Se isto acontecer, o Chrome poderá certamente tornar-se muito mais poderoso, permitindo-lhe criar aplicações em tempo real com base no que se está a fazer. O Chrome vai poder criar automaticamente um painel de comparação quando se está a comprar em vários sites ou um rastreador de finanças domésticas quando se está a pesquisar como poupar dinheiro.

Quem quiser experimentar o Disco e o GenTabs no macOS, já pode inscrever-se na lista de espera. A experiência está disponível apenas nos EUA e exige que se inscreva usando a conta pessoal do Google. O formulário de inscrição é extenso, com a Google a querer saber como é que já utilizou ferramentas de IA de forma criativa para avaliar melhor porque é que deve ser um dos primeiros a testar o Disco. Não há informações se a experiência estará disponível para Windows ou ChromeOS em breve.