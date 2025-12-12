ESA e Boeing querem que o seu próximo voo seja controlado a partir do espaço

O sistema espacial Iris, a ser criado pela Agência Espacial Europeia (em inglês, ESA) e a Boeing, poderá assumir as comunicações do tráfego aéreo num futuro próximo.

Recentemente, a ESA anunciou uma colaboração com a Boeing e a operadora de satélites Viasat para testar uma tecnologia espacial emergente que conecta pilotos e controladores de tráfego aéreo, por via de satélites.

Segundo a agência europeia, já ocorreram vários voos de teste, entre o final de outubro e início de novembro, de e para diferentes partes dos Estados Unidos e da Europa.

Embora os testes do sistema tenham começado no ano passado na Europa, a tecnologia está, agora, a tornar-se mais global.

Esta parceria marca um marco crucial para uma solução global unificada para a gestão do tráfego aéreo. Através deste teste de comunicações digitais interligadas, não só estamos a avançar na eficiência operacional, mas também a caminhar para um espaço aéreo mais seguro e eficiente.

Afirmou Laurent Jaffart, diretor da ESA para Conectividade e Comunicações Seguras, num comunicado, explicando que "em última análise, isto trará benefícios económicos significativos e ajudará a reduzir as emissões, apoiando a indústria da aviação na consecução dos seus objetivos de sustentabilidade".

O que pode mudar com o sistema Iris?

Tradicionalmente, conforme citado, os pilotos comunicam com o controlo de tráfego aéreo, através de sistemas de rádio terrestres, transmitindo dados sobre a sua posição para estações baseadas na Terra.

Por sua vez, o controlo de tráfego aéreo espacial transfere algumas dessas funções para satélites em órbita, recebendo sinais das aeronaves através do espaço, em vez de estações na Terra.

Desta forma, consegue-se maior precisão e eficiência, uma vez que são transmitidas atualizações quase em tempo real.

Além disso, melhora a precisão do tráfego aéreo e do espaçamento entre as aeronaves, devido a relatórios mais frequentes das suas posições.

Recentemente, a Boeing realizou uma série de voos de teste utilizando o sistema Iris baseado em satélite numa aeronave da United Airlines. A aeronave faz parte do programa ecoDemonstrator da empresa, que testa diferentes tecnologias com o objetivo de tornar os voos comerciais mais sustentáveis e eficientes.

Desenvolvido pela Viasat em parceria com a ESA, o sistema Iris está em operação na Europa desde 2024 e já foi utilizado em mais de 17.000 voos até agora.

O sistema Iris fornece comunicações seguras entre pilotos, controladores de tráfego aéreo e centros de operações das companhias aéreas.

Este novo sistema conta com a infraestrutura existente da Viasat de 14 satélites colocados em órbita geoestacionária, fornecendo cobertura em toda a Europa com potencial para expansão global.

O objetivo é criar rotas de voo mais eficientes, por forma a reduzir as emissões de CO2 e os atrasos nos voos para os passageiros.