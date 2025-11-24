Rússia lança ataque massivo com 162 drones contra a Ucrânia

As Forças Armadas da Federação Russa realizaram uma ofensiva com 162 drones contra infraestruturas civis em três regiões da Ucrânia, segundo fontes da Força Aérea ucraniana.

A Rússia realizou um dos seus maiores ataques com drones desde o início da guerra, lançando 162 aeronaves não tripuladas contra várias infraestruturas civis em três regiões da Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, o ataque ocorreu durante a madrugada e prolongou-se por várias horas, obrigando as defesas aéreas a uma operação de grande escala.

As Forças Armadas ucranianas identificaram 88 drones Shahed, de fabrico iraniano, entre os dispositivos usados pela Rússia. Estes drones kamikaze têm sido amplamente utilizados por Moscovo devido ao seu baixo custo e elevada eficácia em ataques prolongados.

125 drones foram intercetados e destruídos

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, 125 drones foram intercetados e destruídos. No entanto, 37 aparelhos conseguiram ultrapassar as defesas, atingindo pelo menos 15 localidades diferentes. As equipas de emergência locais estão ainda a avaliar a extensão total dos danos.

Esta ofensiva representa mais um episódio na escalada de violência que marca o conflito. A destruição de infraestruturas civis e a morte de civis reforçam a vulnerabilidade da população ucraniana, especialmente à medida que se aproxima uma época crítica do ano. A comunidade internacional mantém preocupação crescente com o impacto humanitário e a possível intensificação dos ataques.