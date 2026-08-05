SpaceX revela resultados financeiros: a IA já custa mais do que os foguetões

A SpaceX apresentou os seus primeiros resultados financeiros pós-entrada em bolsa. O impacto dos custos de desenvolvimento no setor da inteligência artificial (IA) é gigante...

O peso financeiro da IA na SpaceX

A empresa liderada por Elon Musk divulgou o relatório do segundo trimestre, o primeiro desde a sua estreia no mercado de capitais a 12 de junho. Os números gerais mostram um crescimento, com as receitas a subirem 92% em termos homólogos, atingindo os 7,8 mil milhões de dólares.

A SpaceX conseguiu ainda reduzir os seus prejuízos líquidos para metade, registando perdas de 541 milhões de dólares, face aos mil milhões registados no mesmo período do ano anterior. No entanto, os detalhes das contas expõem claramente o elevado custo de operação no mercado da IA.

A divisão focada em IA, anteriormente conhecida como xAI, gerou 2,56 mil milhões de dólares em receitas, um salto impressionante de 247% face aos 737 milhões de dólares do ano passado. Este desempenho deveu-se sobretudo a contratos de serviços na cloud com gigantes como a Anthropic e a Google.

Apesar de ter reduzido o prejuízo operacional desta divisão para 1,25 mil milhões de dólares, a SpaceX disparou as suas despesas de capital em 2013%, alcançando os 15,8 mil milhões de dólares neste trimestre. Em contraste, a divisão de lançamento de foguetões gastou apenas 1,17 mil milhões de dólares na manutenção dos seus ativos fixos, evidenciando onde está o foco do investimento da empresa.

Futuro da computação e as novas aquisições

Estes dados financeiros fornecem uma perspetiva única sobre a realidade interna de uma startup de IA, frequentemente posicionada logo atrás de referências como a OpenAI.

Um dos grandes motores deste fluxo financeiro é o acordo com a Anthropic, que pagará 1,25 mil milhões de dólares mensais até maio de 2029 para utilizar o supercomputador Colossus 1.

Resta agora acompanhar como a recente aquisição da plataforma Cursor irá influenciar as contas desta divisão tecnológica nos próximos trimestres de atividade.

Leia também: