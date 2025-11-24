“Símbolo de uma nova era no carregamento” pode cortar os custos de energia em até €500

Indo além do design elegante e do desempenho que já naturalmente associamos aos seus veículos, a Mercedes-Benz acaba de revelar uma concept van com características descritas como ousadas.

Chama-se ELF (Experimental Lade Fahrzeug) e dá forma a um laboratório móvel, construído pela Mercedes-Benz para testar a próxima geração de carregamento de veículos elétricos.

Ao contrário dos veículos elétricos tradicionais, o protótipo pode lidar com quase todas as formas de carregamento, desde sistemas CCS e megawatts ultrarrápidos, carregamento sem fios e até partilha de energia entre veículos e a rede elétrica.

Com o ELF, a Mercedes pretende que um carro possa receber e devolver energia, transformando os veículos elétricos em pequenas centrais elétricas sobre rodas.

A mobilidade elétrica é mais do que apenas tecnologia. O ELF é mais do que um veículo.

Escreveu a empresa, num comunicado, acrescentando que a concept van "é um símbolo de uma nova era ousada no carregamento".

Mercedes poderia ajudar a reduzir os custos de energia em até 500 euros

A capacidade de armazenar energia renovável e enviá-la de volta para a rede ou até mesmo alimentar uma casa durante falhas de energia é uma das inovações do sistema apresentado pela Mercedes-Benz.

Segundo a marca, o carregamento bidirecional poderia ajudar a reduzir os custos de energia doméstica em até 500 euros por ano.

Para as habitações equipadas com painéis solares, o potencial de poupança é ainda maior, pois a combinação de painéis solares no telhado com um veículo elétrico com um sistema deste tipo pode reduzir drasticamente os custos de carregamento.

Além do sistema, os engenheiros da Mercedes estão, também, a testar o carregamento indutivo (sem fios) e condutivo, por via de uma placa no chão, prevendo tornar a ligação à tomada obsoleta.

Para os moradores da cidade e operadores de frotas, isso significa energia mais rápida, mais limpa e mais acessível, especialmente quando combinada com a ambição da empresa em direção a estações de carregamento automatizadas e robóticas.

O ELF está a ajudar a Mercedes-Benz a testar velocidades de carregamento de até 900 quilowatts, potencialmente reabastecendo um carro elétrico em apenas 10 minutos - muito próximo do tempo que demora a encher um tanque de combustível fóssil.

Ora, ao melhorar a eficiência e a acessibilidade do carregamento de veículos elétricos, a Mercedes está a responder a um dos maiores desafios na redução da poluição: a lacuna de infraestrutura.

A Mercedes espera que algumas das funcionalidades, nomeadamente o carregamento bidirecional em casa, sejam lançadas, na Europa, até 2026, com uma adoção mais ampla logo depois.