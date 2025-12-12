Combustíveis: preços vão descer na próxima semana
A sexta-feira traz consigo as previsões dos preços dos combustíveis para a próxima semana. Tanto o gasóleo como a gasolina deverão ficar mais baratos.
Gasóleo desce 2,5 cêntimos e gasolina cai 2 cêntimos
Na próxima semana, as previsões indicam que o gasóleo e a gasolina vão descer. A partir de segunda-feira, pode esperar uma descida de 2,5 cêntimos no gasóleo e de 2 cêntimos na gasolina.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
isto sinceramente, a mim parece-me que está a existir pressão do governo sobre as gasolineiras para o preço dos combustíveis, vá baixando…
Desta forma o governo pode ir semana após semana descongelando os impostos que segundo dizem estão congelados, para que o governo não fique como o vilão.
Sim porque o combustível na realidade não tem baixado nas últimas semanas em que tem estado a descer…
Mas, ao fim do imposto estar todo descongelado, ou muito me engano ou virá aumentos sucessivos, com uma qualquer desculpa da cotação nos mercados, de forma a repor o lucro perdido e mais algum, das gasolineiras.
Não era mais fácil pressionarem para subir e nem precisavam de subir os impostos? É que a diferença era vista no IVA.
Há que canalizar o dinheiro para os elétricos. E continuar a dar subsídios á compra.
Assim estão a dar subsídios aos combustíveis, afinal não é para canalizar.
Não acertaste uma. Apenas a última:
– A seguir virá aumentos sucessivos (dos preços de venda) para repor o lucro perdido (com a baixa de preços) das gasolineiras
As gasolineiras acrescentam a sua margem ao custo a que compram os combustíveis às refinarias (uma parte do gasóleo pode ser importado). Essa margem cobre os seus custos, como o transporte e distribuição, e origina os seus lucros. O estado não fixa a margem das gasolineiras (isso seria fixar o PVP), nem a influencia. O que determina a margem das gasolineiras é a sua política comercial e a concorrência entre elas.
Sai imposto. Elektro équé bom.
Nem mais.
O bife da roUbadilha não pode baixar. Os tugas têm q comer apenas arroz para sobrar para a subsidiodependência elektra. #elektroéquébom
Eles que comprem eléctricos e pode baixar.
Então mas são estes (combustíveis) que estão a ter mais subsídios.
Falem baixinho que a dupla “Samento & Monte Negro”, já estão a aquecer o fogão para “descongelar” o imposto (ISP)… Onde já vi esta jogada? “Centeno & Costa”! Sugestão: os ministros deviam de andar com o seu carro pessoal ou em transportes públicos para avaliarem o verdadeiro impacto no quotidiano.
O dito “congelamento/desconto” – diminuição da taxa de ISP e congelamento do aumento da taxa de carbono – foi feito , em meados de 2022, por “Centeno & Costa”, para compensar o aumento do valor do IVA cobrado devido ao ao aumento do custo dos combustíveis. Desde meados de 2022 esse custo baixou bastante.
“Centeno & Costa” fizeram, posteriormente, “descongelamentos” (aumento da taxa de ISP e da taxa de carbono) e “Sarmento & Monte Negro” também, a última a 02/12/2025.
O ISP baixou em 2022, aumentou de cada vez que lhe mexeram depois (sempre para cima, nunca para baixo).
E vem aí mais aumentos, tanto do IISP como das margens das petrolíferas, a pretexto da diminuição das vendas. À boa maneira portuguesa do “se perdes metade da clientela esfolas a dobrar a metade que sobra e manténs o mesmo nível de proveitos”.
E no bife da rabadilha.
Não há dúvida que os extremos tocam-se:
– É o @JL a dizer que os combustíveis em Portugal são subsidiados
– E tu com o bife da rabadilha.
É certo que em Espanha os impostos sobre os combustíveis são mais baixos que em Portugal – mas no bife da rabadilha (carnes frescas de vaca, porco frango e borrego, compradas em talhos ou supermercados) – a taxa de IVA em Espanha é de 10% e em Portugal é de 6%.
Desopilem à vontade … mas limitem os disparates.
O que raio tem a ver o estado com o preço do bife da rabadilha? Qureres que seja isento de IVA – diz. Não sugiras é que em Portugal paga mais imposto que em Espanha – quando acontece o contrário.
Nos combustíveis sim, o ISP português é quase 10 cêntimos acima do equivalente espanhol e o IVA 23% contra 21%. Agora, onde há mesmo subsidiaçao fiscal sem margem para dúvida é a do gasóleo à custa dos consumidores de gasolina. São quase 20 cêntimos de imposto fixo a mais em litro que estão a pagar para os outros terem gasóleo mais barato.
Eu corrijo:
– É o @JL a dizer que os combustíveis em Portugal são subsidiados
– e o @Grunho, deixando o @€JL muito divertido, a dizer que o subsidiado é “o gasóleo à custa dos consumidores de gasolina” (“… para os capitalistas irem para os casinos e as marinas”, disse noutras vezes).
Atualmente:
– Portugal: ISP (incluindo taxa de carbono): 0,65 €/L (gasolina) e 0,53 €/L gasóleo – menos 0,12 €/L do que na gasolina
– Espanha (os impostos correspondentes): 0.472 €/L (gasolina) e 0,379 €/L (gasóleo) – 0,093 €/L (gasóleo).
A diferença (9,3 cêntimos) não é tão grande como em Portugal (12 cêntimos) – mas existe.
Para onde se tem que olhar é para a diferença nos impostos seja na gasolina (-18 cêntimos em Espanha) e e no gasóleo (-15 cêntimos em Espanha).
Esta difrença é ampliada pelo IVA sobre o ISP – 23% em Portugal e 21% em Espanha.
Falta aí o desconto maior no gasóleo- o do IVA deduzido ao gasto pelos “carros de empresas”. Os que têm a suprema função de transportar capitalistas ao iate, ao campo de golfe e ao casino.
Não sou eu que confundo descontos e incentivos com subsídios, é você, portanto agora aguente-se.
Bife da rOUbadilha. Assim é q está certo.
ai o trump é mau!!
Hoje, dia 12 de dezembro, 6ª Fª, disse o ministro das finanças sobre os novos aumentos de impostos sobre os combustíveis.
“Nós temos que reverter o desconto e já o iniciámos há duas semanas. Faremos a mesma metodologia de há duas semanas: sempre que houver descidas de preço que permitam acomodar uma parte da reversão do desconto, ele será feito”, disse o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas no final da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia” (JN/Agências, 12/12/2025).
Mas não há um jornalista que lhe pergunte por que é os impostos sobre os combustíveis são bastante mais altos do que em Espanha, e acima da média da UE e qual é a justificação para os aumentar ainda mais? E por que é que os impostos sobre os combustíveis sobem quando houver descida de preços, mas não descem quando houver subida de preços?
Notícia ideal para o concurso “1 2 3”:
“Leva um magnifico desconto em combustível… e ainda… um fantástico aumento no ISP… parabéns…”