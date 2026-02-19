Acabou! Mozilla termina suporte ao Windows 7, 8 e 8.1

Apesar de ser algo natura e até esperado, poucos acreditavam que chegasse tão cedo. Do que foi agora revelado, a Mozilla anunciou oficialmente o fim do suporte ao Firefox nas versões antigas do Windows. O Firefox 115 ESR deixará de receber atualizações de segurança após o final de fevereiro. Chega ao fim o suporte ao Windows 7, 8 e 8.1.

Fim do suporte ao Firefox é inevitável

Os últimos utilizadores que ainda utilizam o Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 terão de se conformar. Após o final de fevereiro, já não poderão navegar na web com segurança. A Mozilla acaba de anunciar o fim do suporte ao Firefox para estas versões antigas do sistema operativo da Microsoft (Windows 7, 8 e 8.1).

Desde que a Microsoft terminou o suporte para o Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1, o Firefox era o último browser a receber atualizações de segurança. A Mozilla continuou a suportar o Firefox 115 ESR (Extended Support Release), mesmo após o lançamento do Firefox 115 em 2023.

Mozilla abandona assim o Windows 7, 8 e 8.1

A Fundação decretou, por isso, o fim do suporte ao último browser que ainda recebia atualizações nestas versões antigas do Windows. O Firefox 115 ESR deixará de receber atualizações permanentemente no final de fevereiro.

"A Mozilla irá fornecer atualizações de segurança para o Firefox 115 ESR até ao final de fevereiro de 2026. Após essa data, não serão lançadas mais atualizações e recomendamos que atualize a sua versão do Windows", explica a Mozilla Foundation numa página de suporte dedicada.

É hora de atualizar o sistema, por segurança

A Mozilla justifica o fim do suporte ao Firefox no Windows 7 e no Windows 8 citando o custo para a Fundação, bem como os riscos de segurança que isso representa para os utilizadores. Recorde-se que a Microsoft deixou de lançar atualizações de segurança para estes sistemas operativos em janeiro de 2023. Estes sistemas, agora obsoletos, também têm vulnerabilidades conhecidas que nunca serão corrigidas.

Embora o Windows 7 ainda represente aproximadamente 1% da quota de mercado do Windows, o Windows 8 e o Windows 8.1 representam agora apenas 0,16% e 0,14% da quota de mercado global do Windows, respetivamente (fonte: Statcounter). Portanto, os utilizadores que ainda resistem terão de aceitar a situação e migrar os seus PCs para o Windows 10 se desejarem continuar a navegar na web sem correr muitos riscos.