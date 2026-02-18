Ford copia a Tesla e aposta em arquitetura de 48 volts para a sua próxima pick-up elétrica

A Ford Motor confirmou que a sua próxima geração de veículos elétricos (VE) contará com tecnologia de 48 volts, uma inovação recentemente comercializada pela Tesla, visando aumentar a eficiência e reduzir custos de produção.

A transição para o sistema de 48 volts

Historicamente, a indústria automóvel tem utilizado sistemas de 12 volts com baterias de chumbo-ácido. No entanto, esta configuração tem-se revelado problemática em VE, resultando em diversas recolhas.

A nova arquitetura de 48 volts utiliza a bateria de alta voltagem do próprio veículo para alimentar todos os componentes, permitindo uma maior largura de banda elétrica e uma redução significativa no peso da cablagem.

De acordo com Alan Clarke, diretor executivo de desenvolvimento avançado de VE na Ford, esta mudança é essencial para garantir a longevidade da plataforma. Na nova pick-up de tamanho médio da marca, a cablagem será cerca de 1,2 quilómetros mais curta e 10 quilos mais leve do que a utilizada nos modelos elétricos de primeira geração.

Um novo momento Model T para a Ford

O CEO da Ford, Jim Farley, descreve esta fase como um "momento Model T", referindo-se ao icónico veículo que revolucionou a produção em massa há mais de um século. A nova estratégia foca-se na plataforma "Universal Electric Vehicle" (UEV), desenhada para produzir veículos com custos comparáveis aos modelos a combustão.

A Ford prevê que estes novos VE utilizem menos 20% de peças e exijam menos 25% de elementos de fixação. Além disso, estima-se que a montagem seja 15% mais rápida, permitindo que uma pick-up elétrica compacta chegue ao mercado em 2027 com um preço alvo de 30 mil dólares, competindo diretamente com marcas chinesas e com a Tesla.

Para alcançar estas metas de rentabilidade, a Ford adotará o processo de "gigacasting", uma técnica de fabrico que substitui dezenas de pequenas peças estampadas por componentes únicos de grandes dimensões. A nova pick-up terá apenas duas peças estruturais principais (dianteira e traseira), contrastando com as 146 peças necessárias na atual Ford Maverick a gasolina.

Apesar do recente abrandamento nas vendas de veículos elétricos nos EUA e das mudanças nos incentivos federais, a Ford mantém o seu compromisso de investimento de 5 mil milhões de dólares até 2027. O objetivo é criar veículos que não sejam apenas acessíveis, mas tecnologicamente superiores.

