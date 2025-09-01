Microsoft já está a testar a próxima grande atualização do Windows 11

Com o fim do Windows 10 a chegar a uma velocidade elevada, a Microsoft procura dar ainda mais funcionalidades ao seu sucessor, o Windows 11. A prova disso vem agora com os primeiros testes públicos da próxima grande atualização. A versão 25H2 já está pronta para ser experimentada, mas ainda num número limitado de utilizadores.

Próxima grande atualização do Windows 11

A versão 25H2 do Windows 11 está a aproximar-se do seu lançamento público ainda este ano. Há alguns meses, a Microsoft confirmou que a versão 25H2 seria lançada em 2025 e, agora, esta atualização do sistema operativo da Microsoft está no seu último teste antes do lançamento.

Quem for utilizador do Windows 11 Release Preview, pode descarregar a versão 25H2 (compilação 26200.5074) no modo “seeker”. Isto significa que deve aceder a Definições > Windows Update e clicar manualmente em “Verificar Atualizações”. O Windows 11 irá apresentar um banner a informar que a versão 25H2 já está disponível. Para terminar deve ser clicado o botão “Descarregar e Instalar”.

Ao contrário da versão 24H2 do Windows 11, que era uma atualização completa do sistema operativo, a versão 25H2 está disponível como pacote de ativação. Partilha o mesmo branch de serviço da versão 24H2. Isto significa que ambos os sistemas operativos receberão as mesmas características como parte do esforço da Microsoft para fornecer novas características e melhorias mensalmente.

Microsoft já testa a versão 25H2

Além das novas funcionalidades, o Windows 11 versão 25H2 irá remover certas funcionalidades do sistema operativo. Por exemplo, o PowerShell 2.0 já não está disponível e a Microsoft remove a linha de comandos do Windows Management Instrumentation. Além disso, a empresa permite que os administradores desinstalem mais aplicações padrão utilizando a Política de Grupo/MDM CSP nos dispositivos Enterprise/EDU.

Para além de lançar o Windows 11 versão 25H2 para utilizadores comuns no Canal Release Preview, a Microsoft está a oferecer a atualização para utilizadores empresariais. As empresas podem começar a testar a próxima atualização através do Windows Update for Business (WUfB) e do Windows Server Update Service (WSUS).

A versão 25H2 já estará disponível no Azure Marketplace desde o final da semana passada. Quanto aos ISOs, a Microsoft promete lançar imagens para instalação limpa ainda esta semana, por isso, todos os interessados devem estar atentos à sua chagada ao site oficial do Windows Insider.

Como é esperado, a lista de novidade é muito grande e com outras melhorias presentes. Os interessados podem encontrar a publicação de mais novidades no anúncio no site oficial do Windows Blogs. Aqui a Microsoft explica em detalhe as alterações que criou para a atualização 25H2.