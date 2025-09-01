Apresentados há alguns dias, os novos Pixel 10 da Google prometem ser uma marca importante no mercado. O seu foco é sem qualquer dúvida o desempenho, a fotografia e a IA, tendo por isso hardware à altura. Do que se descobriu agora, afinal o Pixel 10 tem menos RAM disponível e a culpa é da IA da Google. Descubra porquê!

Pixel 10 tem menos RAM disponível

A nova série Pixel 10 da Google foi lançada com atualizações significativas de hardware. Utiliza o primeiro chip Tensor G5 fabricado no processo de 3 nm. Embora o modelo básico venha com 12 GB de RAM, nem toda esta memória é dedicada ao utilizador. São alocados 3 GB de memória diretamente para o processamento de IA.

Com esta mudança, a Google fica atrás dos seus concorrentes em termos de desempenho puro, mas destaca-se em termos de desempenho de IA. A NPU e o AICore do Tensor requerem uma quantidade significativa de memória. Por isso, a empresa está a adotar uma estratégia diferente da do Pixel 9 anterior.

No Pixel 9, as aplicações utilizavam todos os 12 GB de memória, transferindo recursos de IA para a RAM quando necessário. No Pixel 10, 3 GB de memória foram reservados antecipadamente para o processamento de IA.

Culpa é da IA da Google

Esta mudança elimina o atraso que os utilizadores do Pixel 9 por vezes experimentavam. Embora a utilização de recursos de IA no modelo anterior fosse um pouco demorada, este processo é instantâneo no Pixel 10. Isto permite que as tarefas focadas na IA sejam executadas muito mais rapidamente.

Isso tem um custo. Como uma parte da RAM é alocada à IA, menos aplicações podem ser abertas em segundo plano em simultâneo. Nesse sentido, o Pixel 10 Pro, que vem com 16 GB de RAM, oferece mais flexibilidade.

Ainda assim, 9 GB de RAM livre são mais do que suficientes para a maioria dos utilizadores na utilização diária. Se a Google continuar a lançar atualizações que melhorem a eficiência da RAM, este problema não deverá ser um problema para quem optar pelo modelo de entrada.