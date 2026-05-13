Google revelou oficialmente o Android 17! É hora de conhecer as novidades

A Google apresenta ontem o novo Android 17 e as suas várias novidades. Trouxe um redesenho visual dos emojis, ferramentas de edição e novas funções pensadas para simplificar o dia-a-dia. Como era esperado, este novo sistema operativo está repleto de funcionalidades práticas.

A Google revelou oficialmente as novas funcionalidades do Android 17, juntamente com uma série de novas funcionalidades para o Android Auto, Gemini Intelligence e uma antevisão do Google Books, o sucessor do Chromebook.

Um modo de reação integrado

A Google anunciou uma funcionalidade muito útil para a era do TikTok: um modo de reação integrado nativamente. A ideia é simples, gravar um vídeo do ecrã enquanto se adiciona uma fotografia tirada com a câmara frontal e recortada automaticamente. Isto permite partilhar instantâneos nas redes sociais sem utilizar aplicações de terceiros. A funcionalidade será lançada primeiro para os dispositivos Pixel este verão.

Gemini assume o controlo do Android

Finalmente, a Google está a transformar o assistente Gemini num verdadeiro assistente pessoal capaz de agir no dispositivo móvel. A IA pode agora realizar tarefas no telefone Android, como pesquisar um e-mail no Gmail, adicionar artigos a um carrinho de compras na Amazon, marcar uma aula de ioga ou preencher um formulário online, tudo em segundos. Estas funcionalidades chegarão primeiro aos telefones Samsung Galaxy e Google Pixel este verão, antes de serem expandidas para todos os smartphones.

Mais ferramentas de edição local

A Google também adicionou duas ferramentas de edição e especificou que funcionarão localmente. O primeiro é o Smart Enhance, ou melhoramento com IA, que retocará automaticamente uma foto antiga para a tornar mais adequada aos padrões modernos, sem alterar as características originais. Embora a funcionalidade já existisse, agora funcionará localmente no Google Pixel.

O mesmo se aplica à Separação de Som, que permite separar as diferentes fontes de áudio num vídeo para edição. Isto é útil, por exemplo, numa cena em que se pretende isolar a fala de alguém ou a música num ambiente ruidoso. Agora, esta funcionalidade pode ser executada diretamente no dispositivo.

"Ponto de pose" no Google Pixel

Os telemóveis Pixel vão ganhar um novo modo de focagem chamado "Pose Point". Este é um pouco diferente. Define-se quais as aplicações que distraem. Ao passar muito tempo nestas aplicações, o smartphone irá sugerir fazer algo mais interessante. É possível limitar o tempo gasto numa aplicação que possa distrair. Pode-se simplesmente respirar fundo, olhar para fotografias num dos álbuns favoritos ou abrir outra aplicação que pareça mais interessante.

Partilha de ficheiros mais fácil

A Google está a introduzir uma nova leva de funcionalidades do Android concebidas para simplificar a partilha de ficheiros entre smartphones e facilitar a transição de um iPhone para um telefone Android. O Quick Share, a ferramenta de transferência sem fios da Google, é agora compatível com o AirDrop em vários modelos Android, começando pelo Pixel. Os utilizadores cujos telefones não são compatíveis com o AirDrop poderão gerar um código QR.

Migração mais fácil

Entretanto, a Google e a Apple reformularam o processo de migração do iOS para o Android. Os utilizadores poderão transferir sem fios palavras-passe, fotografias, mensagens, aplicações favoritas, contactos e até o layout do ecrã inicial do iPhone para os seus novos smartphones Android. Este novo sistema chegará primeiro aos dispositivos Samsung Galaxy e Google Pixel ainda este ano.

Segurança melhorada no Android 17

Por fim, a atualização inclui várias novas funcionalidades de segurança. A Google está a introduzir uma série de medidas destinadas a proteger os utilizadores contra as ameaças mais comuns do dia a dia, como as burlas por telefone. Uma nova ferramenta, chamada "chamadas financeiras verificadas", bloqueia agora automaticamente as chamadas de números falsificados que se fazem passar pelo seu banco.

Contra aplicações maliciosas, a Detecção de Ameaças em Tempo Real identifica comportamentos suspeitos, como sobreposições no ecrã ou ícones ocultos, e alerta o utilizador imediatamente. Em caso de roubo, o telemóvel fica mais protegido. A funcionalidade "Marcar como Perdido" bloqueia o dispositivo por impressão digital ou reconhecimento facial, o bloqueio remoto e a deteção de roubo são ativados automaticamente, e as tentativas de PIN são limitadas com intervalos de bloqueio.

Em termos de privacidade, o Android 17 oferece mais controlo sobre os dados. Um ícone aparece na parte superior do ecrã sempre que uma aplicação acede à sua localização, e um simples toque revela quais as aplicações que verificaram a localização recentemente. Um novo botão permite partilhar a localização exata apenas durante a execução de uma tarefa específica, sem conceder uma permissão permanente.

Vai saber-se ainda mais sobre o Android 17 na Google I/O 2026, que começa a 19 de maio. Salvo alguma surpresa, a versão estável do Android 17 deverá ser lançada já em junho ou julho de 2026, pouco antes do anúncio dos novos telemóveis Pixel em agosto.