Vendas de PCs usados dispara na Europa por falta de RAM

A falta de RAM é já um problema real em muitas áreas da tecnologia. Este componente essencial está a atravessar uma fase crítica e está a ser canalizado para a IA. Isso leva a que falte para os consumidores e em especial para os PCs e outros dispositivos. Como resultado, a venda de PCs usados está a disparar na Europa.

Vendas de PCs usados dispara na Europa

As vendas de PCs usados dispararam na Europa devido à escassez de memória, que fez subir o preço dos novos equipamentos, levando os consumidores a procurar opções mais acessíveis. Esta parece agora ser uma tendência que está a crescer e que poderá vir a tornar-se algo comum durante 2026.

As vendas de computadores usados estão a aumentar na Europa, impulsionadas pelo aumento contínuo do preço dos novos equipamentos devido à escassez de memória RAM. A escassez de memória, provocada em parte pela transferência da produção para data centers com inteligência artificial, fez subir os preços e levou muitos consumidores a recorrer ao mercado de segunda mão.

Segundo a empresa de informações de mercado Context, as vendas de PCs usados no Reino Unido duplicaram no quarto trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior. No geral, mercados como o Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha e França registaram um aumento de 7% nas vendas de dispositivos usados ​​em relação ao ano anterior.

Cenário acontece por falta de RAM

Estes dados revelam que o preço é o fator decisivo. Entre os portáteis usados, 40% das vendas foram de máquinas com preços entre os 200€ e os 300€. Além disso, os modelos com preços entre os 300€ e os 400€ viram a sua quota de mercado aumentar de 15% em 2024 para 23% em 2025. No caso dos computadores de secretária, um terço das unidades vendidas situou-se na faixa de preço dos 100€ a 200€. Enquanto isso, muitos tablets ultrapassaram os 100€.

A raiz desta tendência reside na escassez de memória. Os fabricantes de RAM e NAND deram prioridade à produção para centros de dados de inteligência artificial, reduzindo a disponibilidade para o mercado tradicional. Isso provoca um aumento geral dos preços dos componentes e dispositivos finais. A crise afetou toda a indústria, com as placas gráficas a sofrerem aumentos de preço até 40%.

Olhando para 2026, o mercado dos produtos usados poderá receber um impulso graças à futura Lei Europeia do Direito à Reparação, que entrará em vigor em julho. Esta regulamentação facilitará o acesso a peças de substituição e incentivará a reutilização de dispositivos, reforçando uma tendência marcada pela necessidade de alternativas mais acessíveis.