Esta não se esperava! TCL compra a divisão de televisões da Sony

Líder no mercado das televisões há décadas, a Sony está a ceder à pressão das marcas chinesas. As respostas até agora surgiram na forma de equipamentos e de tecnologias, mas tudo mudou. Os próximos televisores Sony Bravia serão fabricados pela TCL.

TCL compra a divisão de televisões da Sony

Após 66 anos no mercado, a Sony retira-se definitivamente do mercado dos televisores como fabricante. Vendeu a sua divisão à TCL, com a qual irá formar uma nova empresa, mas será a TCL a tomar as decisões. As TVs Sony Bravia não vão desaparecer, mas serão fabricadas pela TCL. A marca chinesa tem crescido espetacularmente nos últimos anos e, juntamente com a Hisense, ameaça o domínio da LG e da Samsung.

No mercado das televisões, a marca popularizou-se com os seus modelos de baixo custo a preços acessíveis. Aos poucos foi incorporando as mais recentes tecnologias e agora vende televisores TCL QLED e Mini LED… a metade do preço das marcas coreanas ou japonesas.

O acordo entre a Sony e a TCL passa pela formação de uma joint-venture, uma nova empresa na qual a Sony deterá 49% e a TCL 51%. Por isso, a marca chinesa terá a palavra final nas decisões. “A joint-venture será responsável por todo o processo, desde o desenvolvimento e design do produto até ao fabrico, vendas, logística e serviço ao cliente, incluindo televisões e equipamento de áudio doméstico”, refere o comunicado . “Prevemos iniciar as operações em abril de 2027.”

União para resposta às mudanças do mercado

“A nova empresa irá tirar partido da tecnologia de imagem e som de alta qualidade da Sony, cultivada ao longo dos anos, do valor da marca e da experiência operacional, incluindo a gestão da cadeia de abastecimento, ao mesmo tempo que utiliza a tecnologia de ecrã avançada da TCL, as vantagens globais, a presença industrial, a eficiência de custos de ponta a ponta e a força da sua cadeia de abastecimento vertical”, afirma a Sony.

A marca Sony Bravia vai manter-se, mas as televisões serão fabricadas pela TCL. A Sony vende isto como “progresso” porque terá mais tamanhos e novas tecnologias, mas, na prática, é um abandono do mercado como fabricante. A realidade é que o negócio da televisão está a gerar cada vez menos dinheiro, porque a tecnologia é cara, mas as marcas chinesas estão a forçar o congelamento dos preços.

Com esta venda, a Sony tem cada vez menos margem de manobra, tendo também abandonado os mercados dos telemóveis e dos computadores. Os seus principais negócios atualmente são consolas e videojogos, câmaras e sensores de imagem, e filmes, através da sua produtora Sony Studios.

Mas esta decisão marca o fim de uma era. A empresa japonesa começou a vender televisões em 1960 e sempre foi uma referência em termos de qualidade de construção e ecrãs de excelência. Fabricou o primeiro televisor portátil do mundo, foi a marca líder em televisores de tubo de raios catódicos (CRT) durante décadas com o Sony Trinitron e pioneira na introdução de televisores de alta definição e 4K.