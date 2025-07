IFA 2025: conheça a maior feira de tecnologia da Europa! O que esperar este ano

Está quase a começar um dos momentos mais aguardados do calendário tecnológico mundial. Falamos da IFA (Innovation for all), uma das maiores e mais influentes feiras de tecnologia do mundo, que se realiza anualmente em Berlim. Este não é somente mais um evento de tecnologia, mas sim o palco onde o futuro da eletrónica de consumo e dos eletrodomésticos é revelado.

Mais de 100 anos de inovação

Para entender a importância da IFA hoje, é preciso olhar para o seu legado. Fundada em 1924, a feira tem quase um século de história e já foi o palco para lançamentos que mudaram o quotidiano, como a apresentação da televisão a cores na Europa e, mais recentemente, os primeiros smartphones dobráveis, entre muitas outras tecnologias.

É neste evento que muitas das tecnologias de consumo que hoje damos como garantidas mostraram as suas primeiras formas ao grande público, consolidando a sua reputação como um verdadeiro barómetro da inovação e uma pauta para o que o mercado terá nos meses seguintes.

IFA: um evento único

Num mundo com inúmeras feiras de tecnologia, o que torna a IFA um evento único? A resposta está na sua filosofia e na forma como aborda a apresentação de tecnologia aos visitantes. Com um forte foco no consumidor final, a IFA diferencia-se ao permitir que o público não só veja, mas também toque, experimente e vivencie os produtos em primeira mão, com aplicações práticas e que vão existir no dia a dia.

Esta abordagem cria uma ponte direta entre a inovação e o utilizador final. Além disso, o espaço não é dominado apenas pelas gigantes da indústria; as startups também ganham um palco de destaque para apresentar as suas soluções disruptivas, garantindo uma lufada de ar fresco e ideias arrojadas.

O que esperar em 2025

A edição deste ano promete ser um reflexo das grandes tendências que moldam a tecnologia nos últimos tempos. A grande protagonista será, sem dúvida, a Inteligência Artificial (IA), cada vez mais integrada nos dispositivos domésticos para os tornar mais proativos, eficientes e próximos do utilizador final. Vão também surgir inovações significativas em casas inteligentes, com dispositivos que comunicam entre si de forma mais fluida e intuitiva.

A sustentabilidade tecnológica será outro pilar central, com marcas a apresentar produtos mais duradouros e fáceis de reparar. Os dispositivos vestíveis para saúde (wearables) continuarão a evoluir, oferecendo monitorização ainda mais precisa do bem-estar. Por fim, a mobilidade urbana inteligente promete trazer soluções para cidades mais conectadas e eficientes.

Como acompanhar a feira

O ideal para sentir e perceber a IFA, e tudo o que se passa por lá, é estar presente nos 5 dias em que tudo acontece. Apesar de estar próxima, ainda é possível ter acesso aos bilhetes e a alojamento na capital alemã. Caso pretendam, estes podem ser comprados a preços especiais através do site da IFA neste link. Na zona dedicada vão encontrar todos os preços dos diferentes bilhetes disponíveis.

Ainda assim, e mesmo que não possa estar em Berlim, será possível acompanhar tudo à distância. A organização da feira disponibiliza transmissões ao vivo dos principais anúncios, e as redes sociais lançam novidades em tempo real. Claro, pode contar com a cobertura completa aqui no Pplware, onde faremos a análise detalhada dos lançamentos mais importantes.

Em suma, a IFA é uma vitrine global que nos mostra o que está por vir. As tecnologias aqui apresentadas são as que, muito provavelmente, estaremos a usar em breve. Acompanhe a nossa cobertura e fique por dentro de tudo.