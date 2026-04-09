Circuito de Qiddiya: Arábia Saudita quer transformar a Fórmula 1 num videojogo real

A Arábia Saudita está a elevar o conceito da Fórmula 1 a um patamar nunca antes visto com a construção de um circuito dedicado inteiramente ao entretenimento. O novo Qiddiya Speed Park tem uma arquitetura que parece retirada diretamente de um filme de ficção científica.

Um circuito desenhado no coração do deserto

Levando ao limite a chamada "arquitetura do impossível", foram recentemente divulgadas imagens que comprovam o avanço das obras no Qiddiya Speed Park. O destaque vai para o início da construção da sua secção mais impressionante: uma reta que ultrapassa os 70 metros de altura. O plano prevê que o complexo esteja apto a receber a sua primeira prova oficial em 2028.

Localizado nos arredores de Riade, a capital do país, este projeto está a ganhar forma como um dos circuitos mais complexos alguma vez idealizados. O Qiddiya Speed Park é uma peça fundamental de Qiddiya, uma metrópole futurista que surge no meio do nada e que se encontra em pleno desenvolvimento.

Financiada pelo governo sob a égide da Visão 2030, a infraestrutura já exibe as colossais estruturas de suporte da sua primeira curva, batizada oficialmente como "The Blade".

A tecnologia por trás da plataforma elevada

O que torna esta pista verdadeiramente única é o facto de a sua curva inaugural ser a primeira na história do desporto motorizado a ser erguida sobre uma plataforma suspensa.

De acordo com os detalhes técnicos, a estrutura atingirá uma altitude superior a 70 metros (o equivalente a um prédio de 20 andares) e apresentará uma inclinação de 10 graus. Num aproveitamento criativo do espaço, por baixo desta zona da pista, será instalada uma sala de concertos.

Ao longo de todo o percurso, os pilotos terão de enfrentar um desnível total de aproximadamente 108 metros, um valor sem precedentes nos circuitos atuais. Esta configuração extrema já levou a comunidade de fãs a comparar o traçado à icónica "Rainbow Road" da série de videojogos Mario Kart, o que demonstra o impacto visual pretendido pelos promotores.

Quem são os engenheiros responsáveis?

A responsabilidade pelo design recai sobre Hermann Tilke, o reputado engenheiro alemão de 71 anos que assina grande parte dos circuitos modernos, como os de Singapura, Las Vegas, Abu Dhabi ou Austin.

Nesta empreitada, Tilke contou com o apoio do antigo piloto de Fórmula 1 Alexander Wurz. O projeto final contará com 21 curvas e tem como meta superar o Circuit de Spa-Francorchamps, tornando-se o circuito mais longo de todo o campeonato mundial.

Com um orçamento estimado em cerca de 480 milhões de dólares, as intervenções no terreno arrancaram em 2024. Embora o objetivo passe por concluir a pista em 2027 para uma estreia competitiva em 2028, alguns especialistas sugerem que o primeiro Grande Prémio poderá apenas ocorrer em 2029.

Este ajuste não seria inédito, dado que o projeto já sofreu diversos adiamentos face ao cronograma original. Até que a nova casa esteja pronta, o Grande Prémio da Arábia Saudita continuará a ser realizado no circuito urbano de Gidá.

Para além do asfalto, o complexo de Qiddiya será um polo de turismo global, integrando estádios de futebol para o Mundial de 2034, parques da Six Flags e um centro de experiências da Mercedes. Lando Norris, o atual detentor do título mundial de Fórmula 1, referiu recentemente que este tipo de projetos é essencial para atrair público ao desporto.

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