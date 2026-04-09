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Circuito de Qiddiya: Arábia Saudita quer transformar a Fórmula 1 num videojogo real

· Motores/Energia 2 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. batemal says:
    9 de Abril de 2026 às 14:39

    O gajo copiou isto das pistas da scalextric…..a maioria destes projetos nunca chega ao fim …como o prédio de vários kms de comprimento ..quem é o maluco que vai pilotar um formula 1 a 70 metros de altura ? Se cair la d cima fica em pasta ……ja agora com mísseis pelo meio a caírem ainda fica mais emocionante

    Responder
  2. Gringo Bandido says:
    9 de Abril de 2026 às 15:19

    Dar dinheiro a estes países é trair a Humanidade.
    A F1 começa a ser muito show off e pouca substancia, nada competitiva.

    Responder

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