iPhone e smartphones Android vão carregar mais rápido graças ao Qi2 25W

Quem tem um iPhone ou Android, em breve poderá carregar o seu telemóvel mais rapidamente. O Wireless Power Consortium (WPC) anunciou o lançamento do Qi2 25W. Esta nova norma oferece maior potência de carregamento sem fios para dispositivos compatíveis. Isso leva a que iPhone e smartphones Android vão carregar mais rápido.

Segundo s informação, o Qi2 25W oferece mais 70% de potência do que o Qi2 original. O novo padrão não só representa uma melhoria significativa face ao seu antecessor, limitado a 15W, como também oferece, pela primeira vez, um ecossistema partilhado entre o iPhone e o Android. Por um lado, o telefone da Apple seguirá a linha MagSafe, enquanto o Android abandonará protocolos proprietários para adotar o Qi2 25W.

O WPC afirma que a primeira fornada de dispositivos compatíveis inclui marcas como a Anker, Aukey, Ugreen e Baseus. Estas já possuem carregadores certificados com a norma Qi2 25 W. O comunicado refere que 14 produtos concluíram os testes há uma semana, enquanto centenas de telemóveis, capas e carregadores estão em lista de espera para obter a certificação.

"O número de dispositivos em lista de espera para o lançamento da certificação Qi2 de 25 W é sem precedentes, assim como a qualidade e a variedade de designs de produtos dos nossos membros", afirmou Fady Mishriki, presidente do Conselho de Administração do WPC. "O Qi2 de 25 W é a primeira norma a permitir o carregamento sem fios com certificação Qi de alta velocidade."

Tudo acontecerá graças ao agora anunciado Qi2 25W

Até à data, o único telefone Android compatível com o carregamento sem fios Qi2 de 25 W é o HDM Skyline. Ao contrário do iPhone, nenhum fabricante Android inclui o anel magnético no corpo do telefone , pelo que é necessária uma capa com íman integrado para utilizar o padrão. O WPC oferece a certificação "Qi2 Ready" para estes dispositivos, como se pode ver no Galaxy Z Fold 7 e no Galaxy Z Flip 7.

O consórcio referiu que o novo protocolo magnético do Qi2 servirá de base para futuras melhorias na velocidade e eficiência energética. O Qi2 25W promete um carregamento mais consistente e rápido do que as soluções proprietárias, mas o mais importante é que o padrão será interoperável . Isto significa que não terá de comprar um novo carregador se trocar de telemóvel, desde que seja compatível com o protocolo.

Atualmente, os telefones Android certificados como Qi2 Ready são:

Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

OnePlus 13

Empresas como a Google comprometeram-se a adotar o padrão, pelo que puderemos vê-lo no Pixel 10. Por outro lado, a Motorola demonstrou interesse na altura, embora não tenha implementado suporte para os seus dispositivos.