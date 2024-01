Chegou o Wi-Fi 7: A sua “internet sem fios” vai voar

O Wi-Fi 7 já não é propriamente uma novidade para os leitores do Pplware. Tal como tínhamos indicado aqui, esta nova versão do standard do Wi-Fi iria chegar no início de 2024. As especificações do Wi-Fi 7 foram agora finalizadas.

Apesar de existirem já dispositivos com suporte para WiFi 7 à venda, esta nova norma ainda não tinha a sua especificação final fechada. A Wi-Fi Alliance anunciou agora que tal iria acontecer no início de 2024 e cumpriu!

Dois anos após o seu anúncio, a Wi-Fi Alliance finalizou a especificação do Wi-Fi 7 e começou a certificar hardware compatível com o padrão de conectividade de alta velocidade.

Como o Wi-Fi 7 poderão atingir-se velocidades nas comunicações na ordem dos 30 Gbps. Tal throughput é atingido graças à utilização de três bandas de frequência: 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, que utilizam largura de canal de 320 MHz e 4096-QAM. O suporte para 4K QAM permite taxas de transmissão 20% mais elevadas do que o 1024 QAM, com o 512 Compressed Block Ack. Segundo alguns dados teóricos, o Wi-Fi 7 será 4,8 vezes mais rápido comparativamente ao Wi-Fi 6.

Resumo das especificações do novo Wi-Fi 7

Canais de 320 MHz - disponíveis em países que disponibilizam a banda de 6 GHz para Wi-Fi;

- disponíveis em países que disponibilizam a banda de 6 GHz para Wi-Fi; Multi-Link Operation (MLO) - permite que dispositivos transmitam e recebam dados simultaneamente em vários links aumentando assim a taxa de transferência e reduzindo a latência;

- permite que dispositivos transmitam e recebam dados simultaneamente em vários links aumentando assim a taxa de transferência e reduzindo a latência; 4K QAM - taxas de transmissão 20% mais elevadas que 1024 QAM

- taxas de transmissão 20% mais elevadas que 1024 QAM 512 Compressed Block Ack: melhora a eficiência e reduz a sobrecarga

melhora a eficiência e reduz a sobrecarga Múltiplas RUs para uma única STA - melhora a flexibilidade para reserva de recursos do espectro para aumentar a eficiência;

- melhora a flexibilidade para reserva de recursos do espectro para aumentar a eficiência; Triggered Uplink Access: otimiza o acesso de uplink acionado definido por Wi-Fi 6 para tratar fluxos sensíveis à latência e satisfazer os requisitos de QoS

Serviços de Comunicação de Preparação para Emergências (EPCS): fornecem aos utilizadores uma experiência contínua de serviço de Segurança Nacional e Preparação para Emergências (NSEP), mantendo a prioridade e a qualidade do serviço em redes de acesso Wi-Fi

Espera-se que haja mais de 233 milhões de dispositivos com suporte para Wi-Fi 7 em 2024, com o número chegando a 2,1 mil milhões até 2028. Empresas como a Huawei, Broadcom, CommScope Ruckus Networks, Intel, MaxLinear, MediaTek e Qualcomm estarão entre as primeiras para oferecer hardware de suporte usando o padrão.

