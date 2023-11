Primeira solução empresarial Wi-Fi 7 já chegou a Portugal! É da Huawei

A tecnológica Huawei é a empresa que mais tem contribuído para a definição da nova geração de Wi-Fi, voltando a afirmar o seu compromisso com um mundo cada vez mais conectado e inteligente. A empresa tecnológica lançou recentemente a primeira oferta empresarial Wi-Fi 7, com o Access Point (AP) AirEngine 8771-X1T. Conheça as especificações.

Quais as principais vantagens do Wi-Fi 7 face ao Wi-Fi 6?

A anterior geração de Wi-Fi, o Wi-Fi 6, destacou-se não só pela performance, mas sobretudo pela introdução do particionamento de cada canal de transmissão em segmentos mais pequenos (ou RUs, uma abreviatura de resource units).

Um canal pode assim ser utilizado por vários dispositivos em simultâneo, orientado para aquela que poderá ser a característica que diferencia o Wi-Fi 6 das normas mais antigas: a possibilidade de transmissão em simultâneo no sentido dispositivo -> AP (ou uplink).

Apesar de se destacar visivelmente pelas suas características inovadoras e por permitir que vários dispositivos transmitam em simultâneo, o Wi-Fi 6 não garante que a latência seja igual para todos. É aqui que entra o Wi-Fi 7, particularmente vocacionado para taxas de transmissão extremamente elevadas (estima-se, na prática, que possa chegar aos 30 Gbps, o triplo do Wi-Fi 6), enquanto tenta assegurar latência determinística para os dispositivos.

Na prática, todas as gerações de Wi-Fi usam um meio de transmissão partilhado, com obstáculos e reflexões, o que as impede de assegurar um valor máximo para a latência. Torna-se assim possível afirmar que, por exemplo, a latência máxima em determinada zona de cobertura Wi-Fi 7 será de 10ms, com um grau de certeza de 99,9%. O que estabelece uma enorme diferença para aplicações sensíveis à instabilidade na rede, como veículos de logística autónomos, realidade virtual e aumentada, telemedicina, streaming e jogos online, por exemplo.

Wi-Fi 7: Baixa latência, precisão e super desempenho

multi-link : até ao Wi-Fi 6 ou 6E, cada terminal usa apenas RUs de uma das bandas disponíveis (2.4 Ghz, 5 Ghz ou 6GHz) a cada momento. Com o Wi-Fi 7 é possível aceder às bandas em simultâneo , permitindo: Desempenho superior e latência ainda mais baixa, decorrente da agregação de várias bandas em paralelo Ainda maior fiabilidade, dada a possibilidade de duplicação de pacotes em bandas distintas QoS aprimorado por atribuição de uma determinada banda a aplicações que a solicitem (channel access packet preemption)

: até ao Wi-Fi 6 ou 6E, cada terminal usa apenas RUs de uma das bandas disponíveis (2.4 Ghz, 5 Ghz ou 6GHz) a cada momento. , permitindo: multi-RU: também conhecido por puncturing (ou furo), traduz-se na possibilidade de se usar parte de um canal onde já exista um serviço incumbente. Tal não seria possível em gerações anteriores de Wi-Fi se o canal já estivesse a ser ocupado, mesmo que parcialmente. Com o Wi-Fi 7 é possível utilizar a largura de banda ainda disponível, sem prejudicar outro serviço já existente.

também conhecido por puncturing (ou furo), traduz-se na possibilidade de se usar parte de um canal onde já exista um serviço incumbente. Tal não seria possível em gerações anteriores de Wi-Fi se o canal já estivesse a ser ocupado, mesmo que parcialmente. Com o Wi-Fi 7 é possível utilizar a largura de banda ainda disponível, sem prejudicar outro serviço já existente. multi-AP: ou coordenação direta entre APs, com o objetivo de otimizar a comunicação com dispositivos e trabalhar entre si, de forma a melhorar a relação sinal/ruído de um cliente de Wi-Fi distante ou minimizar interferências mútuas.

O ponto-chave está na implementação destas ações nas camadas PHY e MAC, evidenciando que esta geração de Wi-Fi é muito mais eficiente comparativamente às anteriores.

Outra componente chave do Wi-Fi 7 é a modulação 4096QAM, isto é, passam a ser usados 12 bits por símbolo, comparando com os 10 usados pela modulação 1024QAM em Wi-Fi 6. Tal traduz-se num aumento da taxa de transferência em cerca de 20%, com taxas teóricas a chegar acima dos 46Gbps. Conjugada com a operação multi-link, multi-AP e a introdução de canais até 320MHz (o dobro de Wi-Fi 6), descreve-se assim o novo standard Wi-Fi7: desempenho extremamente elevado com latência mínima tangível.

Caso esteja a utilizar um equipamento mais antigo, não se preocupe, pois a solução da Huawei é compatível com as normas anteriores. No entanto, deverá considerar a atualização para que possa usufruir de larguras de banda sustentadas elevadas, sem “paradinhas”, com ainda maior fiabilidade e características de segurança.

Descubra nos próximos artigos de que forma os vários componentes da solução Huawei se articulam para disponibilizar Wi-Fi 7, com o suporte de controladores SDN on-prem ou cloud e motores de analítica suportados por IA e ML.

Especificações do AP Wi-Fi 7 empresarial - Huawei AirEngine 8771-X1T

O AirEngine 8771-X1T da Huawei adota o novo standard Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) e disponibiliza serviço simultaneamente nas três bandas de frequência: 2.4 GHz (4x4 MIMO), 5 GHz (4x4 MIMO) e 6 GHz (4x4 MIMO), atingindo um débito total de 18.67 Gbps.