Qualidade de construção da Tesla Cybertruck continua a desiludir

A pick-up da Tesla é um parto difícil. O próprio CEO, Elon Musk, já veio dar o "Grito do Ipiranga" para dentro das hostes, "sucesso ou morte". Aliás, Musk já disse que não estava nada satisfeito com a construção do novo elétrico. Agora, num vídeo onde se vê a nova cor da Cybertruck, também é percebido que os defeitos ainda são muitos, isto a poucos dias de começarem a entregar o veículo.

Cybertruck: clientes já não "perdoam" a Tesla por defeitos de principiante

Semanas antes do evento de entrega, a qualidade de construção do Cybertruck da Tesla continua a desiludir. E empresa entregará as primeiras unidades Cybertruck aos clientes em 30 de novembro, conforme anunciado anteriormente. No entanto, três semanas antes do grande evento, as pick-ups de pré-produção Cybertruck avistadas na natureza ainda sofrem de problemas de qualidade de construção.

Isto prova que produzir uma carroçaria em aço inoxidável é de facto um desafio, como Elon Musk avisou no início deste mês.

À medida que o evento de entrega da Tesla Cybertruck se aproxima, as pick-ups elétricas fazem ondas nas redes sociais cada vez que são vistas nas ruas. E, de facto, ultimamente são vistas mais vezes e em muitos lados... até na lama!

Mais recentemente, a estranha carrinha surpreendeu toda a gente com um revestimento em preto mate. A aparência polarizadora foi ainda mais intrigante porque o designer responsável da Tesla, Franz von Holzhausen, conduziu a carrinha. Esta não é a primeira vez que Franz é visto com uma Cybertruck.

O responsável da empresa foi visto num evento "& café" e conduzia uma Cybertruck preto mate. Não se sabe muito sobre este novo look, mas a verdade é que fez grande agitação nas redes sociais, uma vez que as pessoas só querem que as suas Cybertrucks venham agora em preto mate.

Para aqueles que olharam para além do elegante revestimento, a Cybertruck preta revelou mais pormenores do que a Tesla queria. Principalmente, a Cybertruck de Franz parecia mal montada, com painéis de carroçaria desalinhados que não deveriam aparecer num veículo perto do início das entregas aos clientes.

Por outro lado, este exemplo particular da Cybertruck poderia ter sido um protótipo anterior que só recentemente foi revestido em preto mate. Isto deve desculpar os problemas de qualidade de construção, embora não seja exatamente um motivo para celebrar.

Alguns interrogam-se agora se a Cybertruck foi construída corretamente e se os desalinhamentos ocorreram durante a utilização. Afinal de contas, o braço de controlo superior da suspensão dianteira parece bastante frágil. Se for esse o caso, a fiabilidade do Cybertruck não é nada boa.

Um e-mail que vazou mostrou que Musk pediu "precisão abaixo de 10 mícrones" na montagem do Cybertruck. Isto porque "qualquer variação dimensional aparece como um polegar dorido" numa carroçaria concebida com arestas quase sempre retas.

Nas imagens em cima podemos ver onde os problemas de qualidade de construção são mais óbvios. A tampa da bagageira, os frisos da cobertura tonneau elétrica e a proteção plástica da roda traseira são os culpados.

Claro que se espera que a Tesla já tenha corrigido estes problemas para os veículos de produção. Caso contrário, os primeiros clientes ficarão totalmente desiludidos, especialmente porque o preço da Cybertruck é mais elevado do que o esperado.