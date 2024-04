Nos EUA, já existe uma estação de carregamento de elétricos por cada 15 estações de serviço

É um dos maiores receios dos potenciais compradores de carros elétricos e uma das maiores críticas tecidas pelos descrentes. Nos Estados Unidos da América (EUA), porém, uma boa notícia: já existe uma estação de carregamento de elétricos por cada 15 estações de serviço.

A infraestrutura de carregamento de veículos elétricos nos Estados Unidos registou um crescimento significativo. Agora, está disponível uma estação de carga de elétricos para cada 15 estações de serviço tradicionais, aproximadamente.

Os EUA cresceram a sua rede de carregamento rápido em quase 600 estações nos primeiros três meses deste ano; um aumento de 7,6% desde o final de 2023.

Agora, a Bloomberg informou que existem quase 8200 estações em todo o país. A Tesla é, segundo a informação, responsável por pouco mais de um quarto delas.

EUA estão mais preparados para os carros elétricos

O aumento registado no primeiro trimestre foi impulsionado em parte pelo programa dedicado à rede nacional de veículos elétricos da administração de Joe Biden, uma iniciativa de 5 mil milhões de dólares para resolver as lacunas na rede de carregamento.

Na perspetiva de Chris Ahn, responsável pela consultoria de eletrificação da Deloitte, embora a procura de veículos elétricos tenha diminuído, não parou. Segundo partilhou, existem menos áreas com infraestruturas inadequadas, uma vez que muitos problemas anteriores relacionados com a localização foram resolvidos.

Embora a carga de veículos elétricos continue a ser um pouco mais complexa do que o reabastecimento numa estação de serviço devido às diferentes velocidades de carregamento, normas concorrentes e redes diferentes, as empresas e as autoridades estão focadas em simplificar e normalizar o processo de carregamento.

À medida que os estados começam a utilizar o financiamento estatal, os condutores americanos podem antecipar novas instalações de estações de carregamento. Além das empresas que operam redes de carregamento e das fabricantes que disponibilizam carregadores próprios, como a Tesla, também os retalhistas estão a impulsionar o crescimento das estações.

Graças a estes investimentos, a rede pública de carregadores de veículos elétricos dos EUA está a expandir-se rapidamente, indo além do litoral.

Segundo Samantha Houston, analista sénior de veículos da Union of Concerned Scientists, apesar do crescimento da infraestrutura de carregamento, os veículos elétricos ainda enfrentam desafios para dissipar a perceção de que as opções de carregamento são insuficientes.

Conforme explicou, existe frequentemente um atraso entre o momento em que a infraestrutura de carregamento se torna disponível e visível e o momento em que a perceção do público se alinha com a mesma.