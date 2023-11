Autonomia deixará de ser um problema… até já existem semáforos que carregam elétricos

Por ser um dos problemas apontados aos elétricos, as fabricantes têm trabalhado no sentido de aumentar a autonomia das suas baterias. O Japão foi, agora, mais além, e está a conduzir um projeto-piloto interessante.

Por ser uma aresta que precisa de ser limada, as fabricantes têm procurado melhorar as capacidades das suas baterias, conferindo-lhes mais autonomia. A par delas, outras empresas e grupos têm pensado em alternativas de carregamento viáveis, por forma a alargar o tempo entre carregamentos.

Já conhecemos, inclusive, a possibilidade de carregar carros elétricos na estrada, literalmente, bem a opção de carregar o carro à medida que vamos andando e recolhendo energia, com painéis solares instalados no teto dos veículos.

Mas, agora, o Japão foi além disso e pensou nos semáforos - aqueles inconvenientes que nos deixam parados demasiados minutos...

Semáforos já são um ponto de carga para elétricos, nesta smart city no Japão

A smart city Kashiwanoha, no Japão, está a ser palco de um projeto-piloto que poderá interessar aos curiosos.

O sucesso dos carros elétricos assenta, como já vimos por aqui, em vários pilares fundamentais, incluindo na autonomia e numa infraestrutura de carregamento fiável e extensa.

Por isso, um grupo de cientistas, em colaboração com universidades e empresas, desenvolveu um sistema de abastecimento de energia em movimento para carros elétricos.

O sistema consiste na instalação de bobinas de carregamento pré-fabricadas no asfalto, que só permitem a passagem de corrente elétrica quando detetam a presença de um veículo elétrico ou híbrido plug-in.

O destaque deste projeto está no facto de apostar nos semáforos como pontos de carregamento. Quando os condutores param os seus carros elétricos nesses pontos, as baterias são recarregadas, automaticamente.

Para isto ser possível, o veículo deve estar equipado com um dispositivo especial, instalado junto às rodas, e responsável por receber a eletricidade e recarregar a bateria.

De acordo com as cabeças do projeto, um carregamento de apenas 10 segundos pode proporcionar um quilómetro adicional de autonomia.

Esta experiência começou no dia 10 de outubro e decorrerá até 10 de março. Durante este tempo, serão recolhidos dados essenciais, que servirão para avaliar o desempenho e a eficiência do sistema, com a esperança de identificar potenciais melhorias.