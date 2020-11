Primeira estrada que carrega os veículos elétricos enquanto circulam

Temos assistido a inúmeras tentativas que pretendem incentivar a compra de veículos elétricos. Tendo em conta a pegada carbónica inerente aos combustíveis fósseis, bem como a crescente consciência dessa realidade, é de prever que a massificação dos veículos elétricos seja um objetivo.

Assim sendo, Tel Aviv, em Israel, poderá ser a primeira cidade do mundo com uma estrada especialmente desenhada para recarregar os veículos elétricos enquanto estão em andamento.

Carregamento de veículos elétricos enquanto circulam

Em vários sítios do mundo têm sido criados incentivos e facilidades para quem adquire veículos elétricos. Isto, porque, ao contrário dos combustíveis fósseis, aqueles não constituem uma pegada carbónica tão elevada e, por isso, seria ideal massificar a sua circulação nas estradas.

Para isso, existem muitos países a aumentar a solução das estações de carregamento, sendo o passo mais óbvio. No entanto, Tel Aviv foi mais longe e está a lançar um projeto-piloto de tecnologia israelita futurista que prevê a eliminação dessas estações. Isto, porque criaram um método que carrega os veículos elétricos à medida que estes vão circulando na estrada.

Aliás, a câmara municipal de Tel Aviv anunciou que a cidade está num bom caminho para ser a primeira do mundo a implantar estas estradas inteligentes. Ou seja, será possível que os veículos elétricos carreguem enquanto estão em andamento, pela tecnologia presente debaixo do asfalto.

Estamos constantemente a trabalhar para reduzir a poluição atmosférica na cidade e o nosso plano de ação estratégico de preparação para as alterações climáticas colocou a luta contra a poluição no topo da agenda do município. Se o projeto tiver sucesso, avaliaremos […] a sua expansão para outras partes.

Disse Ron Huldai, Presidente da Câmara Municipal.

Poupança de tempo é uma das vantagens

O projeto está a ser concretizado em conjunto com a Electreon. Assim sendo, o protótipo pressupõe que sejam colocadas, sob o asfalto, bobinas de cobre, a fim de transferir energia da rede elétrica para a estrada.

Posteriormente, essa energia é transferida para os veículos elétricos que nelas circularem, uma vez que terão uns recetores instalados em baixo de si. Ademais, essa energia é diretamente enviada para o motor e bateria, enquanto os veículos estão em movimento, poupando bastante tempo aos condutores dos veículos elétricos.

Pese o facto de toda comunicação entre as unidades de gestão é efetuada través de um sistema de cloud.

Depois dos transportes públicos, outros veículos elétricos

Conforme informou a Câmara Municipal, os testes começarão dentro de alguns meses numa secção de carga com 600 metros, construída no percurso de dois quilómetros de autocarro entre a Estação Ferroviária da Universidade de Tel Aviv e o Terminal Klatzkin, em Ramat Aviv. Ademais, o veículo utilizado no teste será um autocarro elétrico equipado com uma bateria especial.

No caso de este teste funcionar, a cidade de Tel Aviv poderá ser a primeira no mundo a implementar uma tecnologia como esta. Mais, se for um sucesso, é possível que alarguem o acesso a outros meios de transporte, como de mercadorias, privados e autónomos.

A construção de estradas elétricas em Tel Aviv terá um grande impacto. Desde a melhoria da qualidade do ar para benefício dos residentes e visitantes, até à introdução de uma solução avançada de transporte para o mundo que coloca o Estado de Israel como líder mundial neste campo.

Disse a Câmara Municipal.

