Fim do spam no X? Plataforma está a trabalhar numa forma de bloquear links nas respostas

O X está a desenvolver uma nova funcionalidade que poderá ajudar a combater as mensagens de spam na sua plataforma. A rede social prepara-se para lançar uma opção para proibir links nas respostas a publicações.

X na luta para acabar com o spam na plataforma

De acordo com Nima Owji, um investigador de aplicações independente que já revelou várias funcionalidades inéditas do X no passado, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter está a trabalhar na possibilidade de desativar os links nas respostas.

Com base na imagem que Owji publicou, os utilizadores poderão assinalar uma checkbox se não quiserem que as pessoas possam responder às suas publicações com um link.

Christopher Stanley, Diretor Sénior de Engenharia de Segurança do X, confirmou a existência da funcionalidade numa resposta a um post sobre a mesma.

A minha equipa construiu isto.

Escreveu Stanley na sua resposta.

Uma faca de dois gumes...

Para além de manter os bots de spam afastados, a funcionalidade também pode impedir que utilizadores humanos reais promovam os seus sites nas publicações de outras pessoas. No entanto, também pode impedir que os utilizadores publiquem links para fontes legítimas, caso estejam a tentar desmentir informações falsas e impedir que as notícias falsas se espalhem ainda mais.

Owji descobriu anteriormente que o X estava a experimentar uma moeda na aplicação que se destina a ajudar os criadores a ganhar dinheiro com a plataforma. Vários meses depois de uma falsificação de identidade, ele descobriu que a app também estava a trabalhar em novas funcionalidades de verificação de identidade.

Descobriu também que a empresa estava a tentar competir com o LinkedIn, oferecendo anúncios de emprego a organizações verificadas. Por isso, parece uma fonte confiável.

