O Waze tem procurado trazer para o seu serviço o máximo de funcionalidades úteis para os utilizadores. Para além da usabilidade, quer garantir que a segurança na condução é máxima e que os condutores estão protegidos com o máximo de informação. É assim que surge mais uma novidade, que permite ao Waze ajudar a circular nas estradas mais complicadas.

A segurança nas estradas é algo que todos querem de forma constante e que ajuda os utilizadores a terem viagens mais calmas e descansadas. Com esta ideia em mente, as equipas do Waze procuram criar as melhores e as mais importantes funcionalidades.

Assim, o Waze lançou mais um recurso de segurança, alertas de histórico de acidentes. Servirá para notificar os condutores sobre estradas propensas a acidentes ao longo das suas viagens. Quer assim que em todo o mundo se reduza a mortalidade em acidentes envolvendo automóveis, autocarros, motociclos, bicicletas, camiões ou peões.

Graças à IA e aos relatórios da comunidade Waze, os alertas de histórico de acidentes combinam dados históricos de acidentes e informações importantes sobre as rotas. Aqui vamos ter níveis de tráfego típicos, se é uma autoestrada ou estrada local, elevação e muito mais.

Se o percurso incluir uma estrada propensa a acidentes, o Waze mostrará um alerta antes de chegar a essa parte da viagem. Desta forma, os condutores vão poder adaptar a sua condução a estes locais e assim proteger-se.

Para minimizar as distrações, o número de alertas que os condutores vão ver vão ser limitados e não serão mostrados nas estradas por onde circulam regularmente. Apenas nas estradas onde o condutor não passa ou passa com menor regularidade estas notificações vão ser mostradas.

O Waze acredita que conduzir vai para lá do simples transporte. Trata-se de ajudar cada motorista a tomar decisões inteligentes na estrada. Ao continuar a trazer mais recursos de segurança para as viagens, este serviço de Google pretende proporcionar uma maior tranquilidade em cada viagem.