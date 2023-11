Tal como Elon Musk anunciara, a xAI apresentou o seu chatbot de IA. Esta é mais uma alternativa para trazer a inteligência artificial para o nosso dia a dia, mas agora integrada numa das maiores redes sociais da Internet. O Grok parece estar a preparar-se para alcançar novos mercados e os planos incluem a sua integração nos carros elétricos da Tesla.

A IA está a conseguir entrar em muitos dos sistemas e apps que usamos diariamente. Esta ajuda dá aos utilizadores acesso a informações úteis e importantes, sempre de forma simples e usando uma linguagem natural, algo que simplifica a sua utilização.

Para mostrar as potencialidades e elevar ainda mais a sua utilização, Elon Musk tem planos concretos e muito importantes para o Grok. Este chatbot da xAI irá em breve associar-se aos carros elétricos da Tesla. Esta confirmação surgiu após a sua revelação e mostra que a aposta será grande.

Provided our vehicle AI computer is able to run the model, Tesla will probably have the most amount of true usable inference compute on Earth.



Even in a robotaxi future, the cars will only be used for ~1/3 of hours/week, leaving 2/3 for distributed inference, like SETI. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Do que o homem forte da Tesla revelou, os seus carros elétricos vão correr nativamente uma versão menor e quantizada do Grok, o modelo de IA da xAI, recorrendo ao poder de computação local. Após fazer esta referência, Musk referiu que os Teslas provavelmente vão ter a maior quantidade de computação de inferência utilizável do mundo.

Não se sabe ainda que apps do Grok vai poder e conseguir usar. Há quem avance já que este poderá substituir o sistema de comandos de voz dos carros da Tesla. A publicação no X associada referiu este ponto e que a janela de contexto do Grok poderá ter um limite de 25.000 caracteres, acrescentando que o modelo irá primeiro procurar no X para acesso ao conteúdo ao vivo.

Announcing Grok!



Grok is an AI modeled after the Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, so intended to answer almost anything and, far harder, even suggest what questions to ask!



Grok is designed to answer questions with a bit of wit and has a rebellious streak, so please don’t use… — xAI (@xai) November 5, 2023

Quando a xAI e Elon Musk apresentaram o Grok ficou claro que o seu acesso não será aberto, como acontece com algumas das atuais propostas de IA. Este chatbot irá estar acessível apenas aos utilizadores do X que tenham uma subscrição Premium +.

Caso os Tesla passem a usar o Grok vão ter acesso direto a muita informação que poderá ser útil. A sua utilização será depois alargada e integrada com apps e com os próprios sistemas destes carros elétricos, para assim oferecer mais aos condutores.