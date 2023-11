Há muito que se fala da possibilidade do WhatsApp passar a ter publicidade presente. Este tema tem sido adiado e nunca ficou claro será mesmo avançar no futuro ou se, de uma vez por todas, será um tema do passado. Agora, Will Cathcart revelou que o WhatsApp ainda não desistiu dos planos para trazer publicidade para esta plataforma.

Foi numa entrevista ao jornal brasileiro A Folha de São Paulo que Will Cathcart revelou muitos dos planos para o WhatsApp. Em particular, deixou claro que este serviço ainda não deixou de equacionar a ideia de trazer publicidade para os utilizadores.

Uma reportagem recente no jornal Financial Times dizia que a Meta estava a discutir colocar anúncios no WhatsApp. A notícia alegava que íamos colocar anúncios na caixa de entrada. Não estamos a fazer isso, nem discutindo isso. Não achamos que esse seja o modelo certo. As pessoas, quando abrem a sua caixa de entrada, não querem ver publicidade.

O que fica claro é que procuram formas de o fazer sem se tornar intrusivo para os utilizadores. Isso passa por não colocar a publicidade na caixa de entrada das mensagens, que consideram ser uma área nobre e onde os utilizadores querem apenas informação útil.

Ainda assim, Will Cathcart deixou claro que há outras áreas onde a publicidade pode ser trazida para o WhatsApp. Em particular falou dos Estados e dos Canais, onde em breve podem surgir novidades nesta área.

Então o WhatsApp continuará a ser gratuito e sem anúncios? Sim, na sua caixa de entrada e na sua experiência de mensagens. A razão pela qual qualifiquei a resposta é que poderia haver anúncios em outros locais — canais ou status. Por exemplo, os canais poderiam cobrar para que as pessoas se inscrevam, poderiam ser exclusivos para membros pagos, ou os proprietários talvez queiram promover o canal. Mas, não, não colocaremos anúncios na caixa de entrada.

Esta informação acaba por contrariar outra recente e que negava a chegada da publicidade ao WhatsApp. Este parece ser um caminho inevitável e que em breve será seguido, sendo uma forma de monetizar esta plataforma, algo que a Meta quer há muitos anos.