Atualize o seu iPhone. A Apple lançou o iOS 17.1.1 com várias correções

O iOS 17 tem trazido algumas dores de cabeça à Apple com alguns bugs a não serem completamente arrumados com as várias versões que já foram lançadas deste novo sistema operativo. Como tal, segundo rumores, a empresa parou para já o desenvolvimento do iOS 18 para focar a equipa na resolução dos problemas. O lançamento de há poucas horas do iOS 17.1.1 traz correções em certas apps e no carregamento sem fios.

A Apple lançou há algumas horas o iOS e iPadOS 17.1.1 (compilação 21B91) para o público em geral, uma pequena, mas importante atualização de software para iPhones e iPads a partir da versão 17.1 que introduz importantes correções de bugs para estas plataformas.

Esta atualização parece que também resolve o problema relatado com o chip NFC e algumas marcas de carros, como nos BMW e até mesmo em alguns veículos Toyota.

Esta atualização fornece correções de erros para o iPhone, incluindo:

Em raras circunstâncias, Apple Pay e outras funcionalidades NFC podiam ficar indisponíveis nos modelos de iPhone 15, após o carregamento sem fios em determinados automóveis.

O widget Meteorologia no ecrã bloqueado podia não representar corretamente a neve.

Atualização do HomePod também para corrigir bus

Como parte da ação de atualizações lançada no final do dia de ontem, a Apple enviou uma nova versão do software HomePod. Todo o hardware do HomePod pode ser atualizado para a versão 17.1.1 para resolver um problema com solicitações de Siri com falha.

A versão 17.1.1 do software resolve um problema em que algumas colunas HomePod podiam responder lentamente ou não conseguir concluir os pedidos.