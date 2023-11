Quando apresentou os Pixel 8, a Google mostrou que estava no mercado para conseguir uma posição de destaque. Queria bater a concorrência em várias áreas e assim ser a melhor. As avaliações têm mostrado isso mesmo e agora volta a ser visto. A câmara do Pixel 8 foi avaliada pela DXOMARK e bateu a do iPhone 15.

Quando a câmara do Pixel 8 Pro foi avaliada pela DXOMARK ficou claro que o trabalho feito pela Google estava a compensar para os utilizadores. Este smartphone ficou ao nível do que o iPhone 15 Pro Max oferece, e que muitos consideram um dos padrões do mercado.

Este cenário repete-se agora, e é até ultrapassado, com a avaliação do Pixel 8 pela DXOMARK. Este novo smartphone destaca-se e bate até o iPhone 15, mostrando assim a sua qualidade e como está melhor que a sua concorrência direta.

A DXOMARK refere que o Google Pixel 8 ofereceu um excelente desempenho para o seu segmento de preço nos testes de câmara. No geral, esteve no mesmo nível dos modelos principais atuais. As cores bonitas e vivas foram um ponto forte particular, mas este Pixel também conseguiu convencer em termos de detalhes de imagem em todas as condições de iluminação.

Como pontos positivos, a DXOMARK aponta no Pixel 8 tons de pele agradáveis ​​em fotos e vídeos, uma ampla faixa dinâmica em fotos e vídeos e uma boa textura. Há ainda destaque para o foco automático rápido e a estabilização de vídeo eficaz.

No campo oposto, é apontado ao Pixel 8 uma ligeira subexposição ocasional, instabilidades ocasionais de ruído em fotos consecutivas e em cenas com pouca luz e contraluz, em fotos e vídeos. Há ainda a destacar a perda de detalhes em alcance tele zoom médio e longo.

Este é um resultado importante para este Pixel, em especial por bater a sua concorrência direta na DXOMARK. Algo importante é que porque a câmara principal idêntica é idêntica à do Pixel 8 Pro, não foi surpresa que o desempenho geral de foto e vídeo fosse semelhante entre estes dois smartphones. As diferenças foram principalmente percetíveis em termos de desempenho de zoom.