Beacon do Strava: Envie a sua localização em tempo real

Se vai andar, correr ou andar de bicicleta talvez seja uma boa ideia partilhar a sua localização, pois não vá acontecer-lhe algo. O Strava oferece essa possibilidade, através de uma funcionalidade designada de Beacon. Veja como funciona.

Pode utilizar o Beacon do Strava quando utilizar a aplicação móvel do Strava para gravar e partilhar a sua localização em tempo real com os seus familiares e amigos. O Beacon cria um URL único que pode partilhar por mensagem com os seus contactos de segurança, permitindo que estes sigam a sua atividade em tempo real. A sua localização é atualizada a, aproximadamente, cada 15 segundos, consoante a rede móvel.

Uma vez ativado, o Beacon irá permanecer ATIVO, mas irá perguntar-lhe se deseja enviar uma mensagem sempre que iniciar uma nova gravação. Mesmo que o Beacon esteja ATIVO, os seus contactos só irão receber a sua localização se lhes enviar a mensagem de texto gerada.

Como ativar o Beacon do Strava?

A ativação desta funcionalidade é simples. Para tal basta ir às definições e ativar a opção Beacon para telemóvel. Depois é só indicar até 3 contactos de segurança. Esta funcionalidade também funciona no Apple Watch ou relógios Garmin, mas nesse casa já é necessário pagar.

Depois, quem recebe o URL, via SMS ou outra via, tem a capacidade de ver, em tempo real, o percurso do atleta.

O Beacon do Strava requer ligação à rede móvel para atualizar a sua localização. Se durante uma atividade passar por uma zona sem rede móvel, a sua localização não será atualizada até voltar a entrar numa zona com rede. Esta funcionalidade não é compatível com o modo de avião.

O destinatário não precisa de descarregar a aplicação do Strava nem de ter uma conta do Strava para ter acesso à sua atividade em tempo real. O destinatário da sua mensagem apenas precisa de ter acesso à Internet para conseguir ver a sua atividade.