Apesar de desenhados para oferecerem o máximo aos utilizadores, muitos smartphones têm problemas graves no momento das reparações. Apesar de parecer um processo simples, muitas vezes complica-se devido ao desenho interno e à forma como os componentes estão colocados. A lista dos piores e dos melhores de reparar foi conhecida e traz surpresas.

As boas experiências com os smartphones por norma só duram até ter de haver reparações nestes. Um processo que muitos entenderiam que poderia e deveria ser simples, acaba por se tornar uma verdadeira dor de cabeça para quem assume essa tarefa, muitas vezes por conta própria.

A provar isso mesmo temos agora dados da Electronics Hub agrega tempos médios de reparação e informações sobre a dificuldade do guia de reparo do iFixit. Com esta informação foi possível determinar quais os smartphones que são os mais fáceis e os mais difíceis de reparar em casa.

Os smartphones mais simples de reparar

Com base nestas informações, o Galaxy S22 Ultra é o terceiro smartphone mais fácil de reparar, precedido do Galaxy A40 (2019) e do Moto G7. Para o Galaxy A40 o tempo médio de reparação é de 32,6 minutos e 42,9% dos processos são fáceis. Da mesma forma, o Galaxy S22 Ultra tem um tempo médio de 48,1 minutos e 33,3% das reparações são fáceis de realizar.

Os piores também têm uma lista própria

Do lado oposto, temos o Google Pixel 7 (2022) como o smartphone mais difícil de reparar, com um tempo médio de 60,3 minutos. Este é seguido pelo Galaxy Note 10, que tem um tempo médio 58,4 minutos. Ambos os smartphones têm instruções de reparo marcadas como difíceis, o que lhes valeu a classificação de "100% de reparações difíceis".

O Galaxy A53 e o Galaxy A72 estão numa posição semelhante, tendo tempos médios de reparação menores do que o Galaxy S22 Ultra. O problema é que estes smartphones têm um grau de reparabilidade de muito reduzido devido às dificuldades das etapas de reparação.

A marca líder é atualmente a Asus, seguida da HTC, LG, Samsung e Apple. Por outro lado, os smartphones mais difíceis de reparar nos últimos anos foram fabricados pela Sony, Xiaomi, Huawei, OnePlus e Honor.