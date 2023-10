Depois da chegada dos novos Pixel 8, as surpresas da Google não abrandaram. O seu novo smartwatch, o Pixel Watch 2 foi revelado, com a mesma surpresa que os smartphones trouxeram. Também este smartwatch pode ser comprado em Portugal. Descubra todas as novidades deste relógio da Google.

Design e desempenho para todo o dia

Foi redesenhado o design icónico através do vidro protetor abobadado do Pixel Watch 2 com uma estrutura em alumínio 100% reciclado que o torna 10% mais leve que o Pixel Watch - por isso é ainda mais confortável para uma utilização 24 horas por dia, 7 dias por semana, especialmente quando o utilizador está a dormir. A coroa mais simplificada e mais larga para facilitar o acesso e a navegação foi simplificada.

Por dentro, o Pixel Watch 2 foi atualizado com um CPU quad core totalmente novo para um desempenho mais suave e forte. Combinado com o coprocessador de baixo consumo de energia para cargas de trabalho ininterruptas, o relógio tem bateria para 24 horas, mesmo com o ecrã sempre ligado. Combinado com uma taxa de carregamento mais rápida – que carrega o seu relógio até 50% em apenas 30 minutos – o Pixel Watch 2 pode suportar as suas atividades, dia e noite.

Informações mais precisas e avançadas sobre a saúde e condição física

Pixel Watch 2 estreia três novos sensores para fornecer insights mais profundos sobre a sua saúde. Um sensor de ritmo cardíaco totalmente novo com vários LEDs, combinado com o algoritmo de IA da Google melhorado para frequência cardíaca, produz uma leitura de frequência cardíaca mais precisa do que nunca. Na verdade, é até 40% mais preciso para atividades vigorosas como o HIIT, spinning e remo. O utilizador também irá obter leituras mais precisas para outras métricas importantes de saúde – desde calorias queimadas aos Minutos de Zona Ativa até à Pontuação de Disposição Diária e Sono.

A Google trouxe a funcionalidade Body Response para o Pixel Watch 2, alimentado por um novo sensor de atividade eletrodérmica contínua (cEDA). Este novo sensor pode apontar possíveis sinais de stress recorrendo a um algoritmo de aprendizagem de máquina que incorpora a frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca e a temperatura da pele.

Quando o algoritmo deteta indicadores físicos de stress, ou mesmo de excitação, a funcionalidade Body Response envia uma notificação a alertar sobre o sinal potencial de stress. Solicita também que o utilizador reflita sobre como se sente naquele preciso momento ou tome medidas para o reduzir, através de respiração guiada ou uma sessão de mindfulness. Refletir sobre estes momentos, que o utilizador pode ver no seu gráfico semanal pode ajudá-lo a identificar padrões que pode usar para antecipar o stress e planear.

Quando estiver pronto para dormir, o novo sensor de temperatura da pele faz a monitorização durante a noite para revelar informações sobre o seu sono que o utilizador pode usar para compreender melhor o que pode estar a causar interrupções ou para monitorizar as alterações no seu bem-estar geral.

Funcionalidades de Fitness do Fitbit expandidas

Também é mais fácil treinar com o Pixel Watch 2. Lembretes automáticos de início e paragem de exercícios estão disponíveis para sete exercícios, incluindo corrida e ciclismo ao ar livre. Enquanto isso, as novas funcionalidades Heart Rate Zone Coaching e Pace Training irá ajudá-lo a manter o controlo dos seus objetivos durante os treinos. Eles podem alertá-lo sobre uma mudança na zona de frequência cardíaca durante um treino HIIT ou proporcionar feedback em tempo real sobre os seus objetivos de ritmo enquanto treina para a maratona - por meio de um zumbido no seu pulso, uma dica de voz ou através de novos ecrã de treino completamente redesenhado e mais visível.

Sem mencionar que todas as suas funcionalidades preferidas de saúde e fitness do Fitbit estão disponíveis no Pixel Watch 2, desde a Pontuação de Disposição Diária, perfil de sono e Pontuação de Sono até à funcionalidade Minutos de Zona Ativa, passos e 40 exercícios.

Novas funcionalidades de segurança para uma maior tranquilidade

Quando se trata de segurança pessoal, o Pixel Watch 2 pode ajudar a proporcionar maior tranquilidade. Além da Deteção de Quedas e a Emergência SOS, introduzidos pela primeira vez no Pixel Watch, o Pixel Watch 2 traz para o seu relógio as funcionalidades de segurança mais proativas do Pixel, como Informação Médica, Partilha em caso de Emergência e Verificação de Segurança, para que o utilizador possa obter ajuda, mesmo quando não tem o telefone consigo.

A verificação de segurança ajuda a garantir que o utilizador não está sozinho em nenhuma situação – desde uma caminhada noturna até uma corrida matinal. Para iniciar, basta aceder à aplicação Personal Safety no seu relógio, escolher uma atividade e definir uma estimativa de chegada ao seu destino. De seguida, selecione até 15 contactos de emergência para partilhar um texto alertando-os de que iniciou uma verificação de segurança e o que está a fazer. Se não conseguir fazer o check-in quando o cronómetro terminar, os seus contactos de emergência irão receber outra mensagem informando-os, incluindo a sua localização via Google Maps para que seus entes queridos possam entrar em contacto consigo ou com os outros serviços de emergência.

O utilizador também pode permitir que a identificação médica (Medical ID) seja exibida no seu relógio ou partilhada com as equipas de emergência para indicar informações importantes como alergias, tipo de sangue e condições médicas pré-existentes. Como precaução extra, adicionar o Medical ID Tag à pulseira do relógio permite que os serviços de emergência saibam que há informações importantes de que precisam no seu relógio.

Para utilizadores do Pixel Watch 2 LTE (com Fitbit Premium), o Safety Signal permite que o utilizador utilize funcionalidades como a verificação de segurança e a partilha de localização de emergência quando o utilizador ainda não está ligado a um operador – como por exemplo num acampamento longínquo ou trail run.

Recursos do Wear OS 4, para além de novas e melhoradas aplicações

O novo Wear OS 4 corre no novo Pixel Watch 2, que oferece uma experiência mais integrada no seu relógio para uma navegação mais rápida e intuitiva e uma integração mais profunda com todos as novas aplicações como o Gmail e o Google Calendário, que agora vêm pré-instalados. A partir de agora é possível aceitar ou recusar eventos, acompanhar a sua caixa de entrada e até mesmo enviar um chat para alguém, caso esteja atrasado para uma reunião.

O utilizador também terá mais maneiras de interagir com as notificações para poder agir rapidamente. Por exemplo, é possível tocar num número de telefone para iniciar uma chamada e num endereço para iniciar a navegação no Google Maps ou para visualizar imagens e GIFs diretamente no ecrã das notificações.

Também é possível ouvir os seus podcasts favoritos no YouTube Music ou verificar informações de locais próximos no Google Maps quando estiver a correr. Adicionamos novas aplicações para download no Google Play para Wear OS, incluindo WhatsApp, AllTrails e Audible, para que possa fazer ainda mais a partir do seu pulso.

Com uma integração mais profunda com o Fitbit, agora o utilizador pode usar a sua voz para obter informações úteis relacionadas com a sua saúde e com a sua condição física ou tomar medidas. Por exemplo, basta perguntar ao Google Assistente “Como dormi ontem à noite?” para obter a sua Pontuação Diária de Sono ou a sua média semanal, ou iniciar um exercício usando a sua voz. E com o novo bloco do Assistente, o utilizador pode configurar atalhos para as pesquisas mais frequentes.

O Pixel Watch 2 emparelha-se facilmente com outros dispositivos Pixel. Mude o áudio do relógio para os auscultadores e encontre o seu telefone quando ele desaparecer com o Encontrar Meu Dispositivo, tudo diretamente a partir do seu pulso. E quando chegar a hora de alternar entre telefones ou relógios, o Backup e Restauração e a Transferência de telefone no Pixel Watch 2 tornam ainda mais fácil restaurar os seus dados, configurações e muito mais do seu dispositivo Wear anterior.

Emparelhe facilmente a sua aplicação Fitbit e dispositivos Pixel

Sincronizar o seu Pixel Watch 2 com a aplicação Fitbit recentemente redesenhada no seu telefone dará uma visão mais abrangente da sua saúde e bem-estar, com foco nas métricas que são mais importantes para o próprio utilizador. O utilizador terá direito a seis meses de Fitbit Premium com o Pixel Watch 2, com acesso a ferramentas exclusivas como Pontuação de Disposição Diária e Perfil de Sono, uma biblioteca com curadoria de conteúdo de fitness e bem-estar e informações de saúde mais detalhadas e personalizadas.

Disponibilidade

A partir de hoje, pode encomendar o Pixel Watch 2 a partir de €399 para Bluetooth/Wi-Fi na Google Store, Fitbit.com e em retalhistas selecionados em todo o mundo. Estará disponível em 30 países a partir de 12 de outubro.

A Google colabora com a Worten e a Vodafone para oferecer uma experiência de compra completa e envolvente em Portugal. O portfólio Google Pixel estará disponível nas lojas Worten, espalhadas por todo o território, e na Vodafone com ofertas exclusivas, tanto nas lojas como no site. Além disso, todos os nossos produtos estarão também disponíveis na Google Store.