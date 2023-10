ConsequÃªncias da pandemia? As operaÃ§Ãµes para ficar mais alto estÃ£o a ficar na moda

A pandemia afetou muitos dos nossos hábitos e comportamentos, mas, agora, talvez um dos mais curiosos seja ir fazer uma operação para acrescentar alguns centímetros à nossa altura. É o que parece ter feito um bom número de engenheiros de Silicon Valley.

Os locais de trabalho têm tido ritmos diferentes no que diz respeito ao regresso dos seus trabalhadores. Desde aqueles que nunca tiveram a oportunidade de trabalhar a partir de casa porque a natureza do seu trabalho os impedia de o fazer, até àqueles que ainda hoje trabalham de pijama.

Mas, tirando estes dois extremos, muitos podem ter ficado surpreendidos por verem os seus colegas um pouco mudados. Em Silicon Valley, mais do que um trabalhador parece ter regressado ao escritório alguns centímetros mais alto.

Este tipo de operação aumentou consideravelmente durante a pandemia, segundo Kevin Debiparshad, um cirurgião que opera no estado norte-americano do Nevada e que afirma que, entre os seus clientes, um dos perfis mais comuns é precisamente o do engenheiro do setor "big tech".

A operação é simples no papel, mas contundente

A operação requer a quebra de ambos os fémures da pessoa em questão. Durante a operação, é inserida uma estrutura metálica no osso. Após esta operação, os pinos são progressivamente afastados a um ritmo de um milímetro por dia, graças a um sistema de controlo magnético.

Esta fase dura três meses. O osso regenera-se, preenchendo o espaço deixado pela fratura e pela deslocação das extremidades do osso. O processo pode durar mais alguns meses, durante os quais o novo osso do paciente não estará completamente solidificado.

O longo período de recuperação pode ser a primeira desvantagem, mas se quiser ganhar alguns centímetros, deve ter em conta mais alguns inconvenientes. O primeiro é que o resultado pode ser um pouco estranho. Toda a altura é ganha nas pernas, pelo que as proporções do corpo se alteram.

Além disso, é doloroso, não só porque afeta os ossos, mas também porque exige que os nervos e os músculos se adaptem ao novo comprimento. Esta dor pode ser intensa. Debiparshad também adverte que pode levar a uma certa perda de agilidade. Por isso, pode não ser uma boa ideia para quem está a poucos centímetros de entrar para uma equipa de basquetebol.

E, claro, o preço

O processo pode custar entre 70.000 e 150.000 dólares, dependendo de quantos centímetros o paciente quer acrescentar. O intervalo é entre 7,6 e 15,2 centímetros. Para conseguir estes mais de 15 centímetros, as operações afetam também as tíbias. Algumas instituições financeiras viram o negócio e oferecem o pagamento em prestações, cerca de 1.200 dólares por mês, mas em geral os preços limitam o perfil dos clientes.

Silicon Valley já parecia ter mergulhado nesta tendência da cirurgia estética nos dias anteriores à pandemia, embora nessa ocasião as notícias se referissem a intervenções menores, como tratamentos a laser ou o clássico botox.

No entanto, não se pode falar de um desaparecimento do estigma: pelo menos no caso da cirurgia de aumento de altura, a maioria das pessoas prefere esconder a operação, pelo menos fora dos seus círculos íntimos. Em todo o caso, o estigma estético parece prevalecer para muitos.

