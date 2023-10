Depois de muita espera, a Google acabou de anunciar o Android 14. Este estava já pronto há algum tempo, mas apenas agora a gigante das pesquisas o lançou para os seus smartphones Pixel. As novidades são muitas e os fabricantes podem finalmente lançar as suas atualizações.

A partir de hoje, o Android 14 está aí e vem repleto de atualizações que o ajudam a personalizar a experiência com o seu dispositivo, oferecendo maior controlo sobre a sua saúde e segurança e acessibilidade melhorada. Eis algumas das novidades.

Mais formas para se expressar

Quer se trate da cor do seu telefone, a sua escolha da capa do telefone, o hardware do seu dispositivo ou as escolhas que fez para personalizar o software, os seus dispositivos são uma extensão da sua personalidade. O Android sempre o ajudou a expressar-se de maneira prática e artística – desde o papel de parede, estilo aos botões e fundos. Agora estamos a apresentar mais formas de personalizar o seu telefone de acordo com as suas preferências pessoais.

O seletor de personalização atualizado do Android 14 torna mais fácil alternar entre papéis de parede e atualizar o que deseja ver rapidamente. A partir de agora pode definir atalhos personalizados no ecrã de bloqueio, como leitor de QR ou a aplicação Google Home, para ter acesso rápido com um toque aos controlos mais usados diretamente no ecrã de bloqueio do Android.

Escolha de entre um conjunto de novos modelos de ecrãs de bloqueio selecionados para fontes, widgets, cores e formatos que melhor correspondam ao seu estilo. Essas opções também usam IA para ajustar o seu ecrã com base na sua situação. Por exemplo, se o tempo piorar repentinamente, o widget do tempo no ecrã de bloqueio irá tornar-se mais proeminente.

O Android 14 também permite que mostre o que tem de mais criativo e artístico – sem necessidade de habilidades artísticas. A chegar primeiro ao Pixel 8/8 Pro, os papéis de parede de IA generativa usam modelos de difusão de texto para imagem gerados por IA para o ajudar a criar papéis de parede que correspondem à sua visão. Poderá escolher entre sugestões predefinidas para criar papéis de parede nunca antes vistos com apenas alguns cliques.

Se preferir um telefone menos colorido e mais agradável aos olhos, o Android 14 inclui um tema monocromático que faz com que as cores mínimas pareçam elegantes e bonitas em todo o dispositivo.

O Android está também a ajudar a melhorar a qualidade da fotografia e da câmara. A partir do suporte do Android 13 para vídeo de alta faixa dinâmica (HDR), o Android 14 suporta imagens HDR com Ultra HDR. O Ultra HDR ajuda as fotos a terem a melhor aparência, realçando as cores vibrantes, destaques mais brilhantes e sombras mais escuras. Além disso, graças aos excelentes ecrãs HDR disponíveis em muitos dos telefones atuais, o Ultra HDR tira e revela fotos em alta definição sem alterar a qualidade original da imagem.

Maior controlo sobre a sua saúde, segurança e informação

As aplicações auxiliam as pessoas a monitorizar os seus níveis físicos, de saúde e bem-estar. Mas os dados recolhidos ficam geralmente isolados em cada uma das aplicações específicas, limitando a sua visibilidade e controlo sobre os seus dados. O Health Connect está agora integrado nas definições do Android 14 como uma forma central de armazenar todos os seus dados num só local e manter o controlo da sua privacidade.

E os seus dados são encriptados com segurança no seu telefone, o que garante que a Google ou qualquer outra pessoa não possa vê-los ou usá-los para qualquer outra finalidade. Basta conectar e sincronizar as suas aplicações preferidas de saúde e fitness – como Oura, Peloton, MyFitnessPal e Whoop – para começar.

Também terá maior visibilidade sobre como os seus dados estão a ser usados por aplicações que solicitam acesso aos seus dados. Com as novas atualizações sobre partilha de dados no Android 14, quando lhe for solicitado que conceda permissão às aplicações para informações como a sua localização, será notificado quando uma aplicação está a partilhar dados de localização com terceiros e poderá decidir mais informada sobre se deve ou não dar-lhe acesso.

A proteção digital no Android 14 também se estende à sua informação mais sensível: o PIN do seu dispositivo. O Android 14 melhora a segurança do PIN, incentivando-o a definir um PIN de seis dígitos. Depois de digitar o PIN correto de 6 dígitos ou mais, não precisará mais de pressionar Enter pois o seu dispositivo será desbloqueado automaticamente.

Mais funcionalidades para utilizadores com visão reduzida e deficiência auditiva

O Android 14 vem com várias funcionalidades inclusivas. Para utilizadores com visão reduzida e a funcionalidade Magnifier melhorada no Android 14 é mais intuitiva, com a possibilidade de tocar para aumentar e diminuir o zoom até 100%. Será possível também alterar o tamanho do Magnifier no novo painel de definições ou personalizar a quantidade do ecrã que se deseja ampliar. E para evitar que o Magnifier se desligue quando alterna entre aplicações poderá definir a ampliação para se manter ativado quando se alterna entre aplicações nas definições de acessibilidade do Android.

Além disso, poderá melhorar a legibilidade e alterar rapidamente o tamanho da fonte do texto no seu dispositivo com o bloco de definições rápidas do tamanho da fonte do Android 14 e desfrutar de melhor legibilidade com o dimensionamento de fonte não linear, que aumenta o tamanho da fonte maior numa taxa mais lenta do que o tamanho da fonte menor. Isso evita que o texto que já é grande o suficiente fique maior do que o necessário - desta forma, poderá ler o seu ecrã sem que o texto seja cortado, haja quebra do texto em várias linhas ou quebre o layout da página.

Também atualizámos a nossa abordagem relativamente à acessibilidade auditiva. O Android 14 tem maneiras mais intuitivas para conexão e interação com os seus aparelhos auditivos, como um setup dedicado de configuração de aparelhos auditivos nas definições de acessibilidade, uma forma fácil de direcionar o áudio para diferentes saídas e a capacidade de aceder rapidamente aos controlos dos aparelhos auditivos a partir de um atalho.

Da mesma forma, sons de notificação, toques ou alertas não são eficazes para todos os utilizadores ao mesmo tempo. No Android 14, poderá ativar “notificações Flash” nas definições de Acessibilidade e Notificações e obter flashes de luz visuais quando receber notificações.

Obtenha o Android 14 hoje

O Android 14 vem com muitas outras funcionalidades interessantes, como enquadramento automático nas videochamadas, acesso com um toque aos controlos do Google Home, melhorias de desempenho e muito mais. Mais sobre o lançamento mais recente em android.com/14.

O Android 14 começa a ser disponibilizado, hoje, nos Pixel suportados e, ainda este ano, estará disponível em mais dos seus dispositivos preferidos Galaxy Samsung, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo e Xiaomi.