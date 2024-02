Se tem um destes smartphones Samsung então recebe a One UI 6.1 e a IA em breve

Com a chegada do Galaxy S24, a Samsung trouxe também a One UI 6.1, onde assentou muitas das novidades de IA e de outras áreas. Sabe-se que esta nova versão será alargada a outros modelos, mas ainda sem grande certeza. Agora tudo ficou mais claro, com a própria Samsung a revelar quais são os próximos smartphones a receber a One UI 6.1. Descubra quais são estes modelos.

Tem havido alguma conversa sobre quais os smartphones que vão conseguir receber as novidades de IA da Samsung. Estas já se provaram úteis para os utilizadores e por isso, tanto a Samsung como outras marcas querem apostar ainda mais nesta área que está ainda a descobrir onde pode ser útil e importante.

A mais recente informação veio trazer boas notícias para os utilizadores de alguns smartphones da marca. Esta revelou que os Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9 vão receber a One UI 6.1 em já a partir do final de março.

Com a One UI 6.1, a Samsung garante também a estes smartphones algumas das novas capacidades baseadas em IA e que o S24 estreou. A lista de novidades desta versão são também conhecidas e mostram como estes equipamentos vão melhorar.

Tradução de conversas : as mensagens do WhatsApp (e outras apps suportadas) em outro idioma serão traduzidas, embora deva ser usado o teclado Samsung.

: as mensagens do WhatsApp (e outras apps suportadas) em outro idioma serão traduzidas, embora deva ser usado o teclado Samsung. Tradução simultânea em chamadas : traduções de texto e voz em tempo real.

: traduções de texto e voz em tempo real. Modo Intérprete : ecrã dividido para gerar traduções de texto para conversas.

: ecrã dividido para gerar traduções de texto para conversas. Circular para pesquisar : pesquisar qualquer coisa no ecrã desenhando um círculo em volta dela com o dedo.

: pesquisar qualquer coisa no ecrã desenhando um círculo em volta dela com o dedo. Assistência de Notas : para formatar, resumir ou traduzir notas.

: para formatar, resumir ou traduzir notas. Assistência à navegação na web : resumos de qualquer página da Internet.

: resumos de qualquer página da Internet. Transcrição de gravações: resumos do gravador Samsung.

A edição de imagens chegará e as novidades são muito interessantes para aumentar a produtividade. Incluem alguns recursos derivados da IA para dar outra perspetiva:

Edição generativa : semelhante ao preenchimento generativo do Photoshop da Adobe ou ao Magic Eraser dos Pixel, permite mover objetos ou apagá-los de uma fotografia.

: semelhante ao preenchimento generativo do Photoshop da Adobe ou ao Magic Eraser dos Pixel, permite mover objetos ou apagá-los de uma fotografia. Edições sugeridas : recomendações para melhorar as fotografias.

: recomendações para melhorar as fotografias. Câmara lenta instantânea: gera quadros extras para transformar um vídeo normal em câmara lenta.

Há um detalhe importante no anúncio da Samsung e refere-se à possibilidade de outros smartphones receberem depois essas funções de IA atravé da One UI 6.1. Ou seja, possivelmente a série Galaxy S22 poderá receber algumas novidades interessantes da Galaxy AI.