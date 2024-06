Google traz nova medida de segurança ao Android 15 para proteger de ataques via USB

A Google esta a apostar novamente na segurança do Android. Com a versão 15 a ser preparada, surgem indícios de que há novidades neste campo. Uma das mais recentes veio revelar que o Android 15 irá impedir ataques via USB usando uma medida muito simples que se torna muito eficiente.

Nova medida de segurança no Android 15

Apesar de não serem visíveis, os ataques de “juice jacking” têm ganho muita expressão nos últimos tempo. São, em muitos casos, simples de implementar e deixam os utilizadores e os seus dados vulneráveis. Basta ligar o smartphone a um carregador USB preparado e o controlo do dispositivo acontece de imediato.

Para impedir estas situações, já relatadas de forma recorrente, a Google prepara uma novidade no Android 15. Desta forma, irá impedir os ataques que podem acontecer quando, por exemplo, ligamos um dispositivo a um carregador num aeroporto ou a uma porta USB que queremos usar apenas para carregar o smartphone.

A forma que a Google encontrou para isso é, como dissemos, simples e eficiente. O Android 15 irá bloquear a transmissão de dados via USB, isolando assim o smartphone em situações especiais e em que é necessário este tipo de proteção adicional para os utilizadores.

Google protege contra ataques via USB

Uma vez que esta situação não tem forma de ser detetada automaticamente, os utilizadores ficam com a responsabilidade de a ativar. A opção "Bloquear", que surge ao carregar continuamente no botão de ligar/desligar, passa a ter um novo comportamento que pode ser usado pelos utilizadores.

Como referido, e ao entrar neste modo de bloqueio, os dados deixam de ser transmitidos via USB, isolando e protegendo o smartphone. Dos testes realizados, este modo está apenas no Android 15 e não nas versões anteriores, onde a opção de Bloquear já estava presente.

Esta simples mudança consegue agora dar aos utilizadores um controlo ainda maior do que se passa ao ligar um cabo ou dispositivo USB. Ao não receber a informação via porta USB, a segurança neste campo fica garantida e a zelar pelos dados guardados no smartphone.